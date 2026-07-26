En imágenes: así fue el regreso de tres astronautas de la Estación Espacial Internacional

La nave espacial Soyuz MS-28 aterrizó durante la mañana de hoy cerca de Zhezkazgan, Kazajistán. Foto: EFE - BILL INGALLS / NASA / HANDOUT

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En la madrugada de hoy, la NASA llevó a cabo la misión de retorno de tres astronautas desde la Estación Espacial Internacional hacia la Tierra. Un estadounidense y dos rusos que estuvieron en el espacio durante 241 días regresaron al planeta.

Se trata de la tripulación de la Expedición 74 a la Estación Espacial Internacional. Los preparativos para su regreso iniciaron el sábado, cuando se realizó una ceremonia de cambio de mando, en la que la astronauta de la NASA Jessica Meir, de la Expedición 75, recibió la Estación Espacial Internacional de manos de la tripulación que se preparaba para volver.

El regreso de la misión empezó a ejecutarse sobre las 2:30 a.m. el domingo (1:30 a.m., hora de Colombia), con el desacople de la nave espacial Soyuz MS-28, que trajo a Chris Williams, de la NASA, y a Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev, de Roscosmos, hacia la Tierra.

El aterrizaje se dio sobre las 5:27 a.m., hora de Colombia, en Zhezkazgan, Kazajistán. Desde allí, los astronautas fueron trasladados en helicóptero hasta la ciudad, en donde los esperaban organismos de rescate. Luego de esto, viajarían a Estados Unidos y Rusia, respectivamente.

“Durante su estancia a bordo del laboratorio orbital, Williams apoyó una amplia gama de investigaciones científicas y demostraciones tecnológicas. Contribuyó al avance de la investigación para nuevos tratamientos contra el cáncer y a la mejora de la fabricación en el espacio de materiales utilizados en ordenadores y dispositivos electrónicos de alto rendimiento”, señaló la NASA en un comunicado.

Los tres astronautas aterrizaron seguros y cumplieron las revisiones médicas de rutina tras su llegada. Ahora, la Estación Espacial Internacional quedará a cargo de otros siete astronautas, liderados por Jessica Meir, que hará investigación sobre técnicas de fabricación en el espacio, métodos de realidad aumentada e inteligencia artificial, con miras a mejorar el control de la salud de las tripulaciones que viajen a la estación y explorar la bioimpresión de tejido humano.

La Expedición 75, aunque arribó a la estación hace varios días, tuvo su inicio oficial hoy y se extenderá hasta los primeros meses de 2027, aunque todavía no se ha establecido una fecha específica para su regreso.

Así fue la despedida de los astronautas con la tripulación de la Expedición 75:

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