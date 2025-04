En las últimas dos semanas, el Servicio Geológico registró 933 sismos en Colombia

Imagen de referencia. Los Santos, en Santander, es uno de los puntos donde se presentan sismos con más frecuencia en Colombia. Foto: Servicio Geológico Colombiano

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó, en un breve boletín, que en las últimas dos semanas se registraron 933 sismos en el país, aunque no se presentaron víctimas ni daños en la infraestructura de los territorios donde los sintieron.

Según la entidad, de esa cantidad hubo algunos que vale la pena destacar. Dos de ellos se presentaron en uno de los puntos donde se presentan más sismos: el municipio de Los Santos, en Santander. El 24 y el 26 hubo sismos a que alcanzaron una magnitud de 4 y de 4.6.

Como ya hemos explicado en estas páginas, hay una razón por la cual se presentan sismos con más frecuencia en esa región: está cerca al Nido Sísmico de Bucaramanga, un punto en el que hay una concentración inusual de actividad sísmica de manera más o menos continua. De hecho, en el mundo, únicamente existen tres: el de Bucaramanga, el de Vrancea (Romania) y el de Hindu-Kush (Afganistán).

Como se lee un artículo del Boletín de Geología de 2018, publicado por Francia Jullyette Sepúlveda-Jaimesy Francisco Henry Cabrera-Zambrano, integrantes del Grupo de Investigación en Geofísica y Geología, PANGEA, de Universidad de Pamplona, la alta actividad sísmica se debe, posiblemente, a la colisión de la Placa de Nazca con la Placa Caribe bajo la Placa Suramericana.

Tal y como le explicó hace varios meses John Makario Londoño, doctor en geofísica de la Universidad de Kioto en Japón y director técnico de Geoamenazas del SGC, el choque entre esas tres placas produce sismos de subducción, que es cuando una placa se hunde debajo de la otra.

Los otros sismos que destaca el SGC se presentaron en el municipio de Argelia, Cauca, que tuvo una magnitud de 4.4; en El Calvario, en Meta, con una magnitud de 3, y en Puerto Tejada, Cauca.

¿Por qué se escuchan ruidos cuando hay sismos?

En algunos de esos territorios en los que hubo sismos, algunas personas reportaron haber escuchado ruidos o crujidos que parecían provenir de la Tierra. Pero, como explica el SGC, no hay ningún motivo para preocuparse. Se trata de un fenómeno normal que puede ocurrir en sismos de baja magnitud.

Lo que sucede es que pueden producirse ondas sonoras que los humanos escuchamos dependiendo de la cercanía que tengamos del evento.

¿Se puede producir un sismo?

Aunque cuando hay sismos, muchas personas se suelen preguntar por qué no fue posible predecirlos, lo cierto es que se trata de una tarea imposible. Julio Fierro, el director del SGC, se lo explicaba a este diario de esta manera hace unos meses:

Un sismo no se puede predecir “porque el sismo se genera por una acumulación de energía a profundidades muy grandes en el subsuelo que no podemos controlar; no podemos saber en qué lugar de unas fracturas que hay en la corteza se puede estar acumulando esa energía. Eso no lo podemos diagnosticar porque está en el subsuelo y porque tendríamos decenas de miles de kilómetros cuadrados por revisar. Esa es la razón por la cual ni siquiera países con tecnologías avanzadas y en donde los sismos son importantísimos como Japón lo pueden hacer. Es muy difícil para el ser humano estar haciendo un monitoreo del subsuelo que permita saber en dónde hay una acumulación de energía”.

Lo que sí es clave, a los ojos de Fierro, es tener una cultura de lo que implica vivir en una zona sísmicamente activa, como lo son varios puntos del país. Después de todo, para eso es que es útil saber que en las últimas dos semanas, hubo más de 900 sismos.

