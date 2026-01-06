En los próximos días, Júpiter estará en su momento más brillante del año. Así se puede ver

El 10 de enero Júpiter estará en oposición. Foto: NASA

Los eventos astronómicos durante enero continúan. Después de la primera superluna del año, conocida como la luna del lobo, en la que el satélite se veía más grande y brillante, en los próximos días será posible ver a Júpiter en su mejor momento del año.

Según informó la NASA, el sábado, 10 de enero, el planeta más grande del sistema solar estará en lo que se llama “oposición”, lo que significa que la Tierra estará directamente entre Júpiter y el Sol. “En esta alineación, Júpiter aparecerá más grande y brillante en el cielo nocturno que durante todo el año. Hablamos de un comienzo brillante del nuevo año”, explicó la NASA.

Para ver a Júpiter en su máximo esplendor este año hay que tener en cuenta algunas recomendaciones. Primero, la ubicación. La NASA dice que hay que mirar hacia el este, ubicando la constelación Géminis. Algunos portales web pueden ayudar a ubicar los planetas dependiendo del lugar donde estén, como Time and Date.

En el cielo, Júpiter se verá como uno de los objetos más brillantes, solo la Luna y Venus brillarán más que el gigante planeta. Al ser tan luminoso se puede ubicar a simple vista, y será un brillo constante (no parpadea como hacen las estrellas).

Otra recomendación general para la observación de eventos astronómicos es buscar un lugar alejado de las luces artificiales, de esta manera será más fácil identificar los objetos en el cielo.

La próxima oposición de Júpiter se dará en febrero de 2027. Por lo pronto, el 23 de enero habrá otro hecho que se podrá disfrutar a simple vista: Saturno y la Luna compartirán el cielo como parte de una conjunción, que ocurre cuando los objetos parecen estar cerca unos de otros aunque en realidad están muy separados.

