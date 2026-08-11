11 de agosto de 2026 - 11:04 p. m.
En Pereira avanzan las labores de socorro: más de 240 personas han sido rescatadas
Luego del terremoto, los organismos de socorro han trabajado durante horas en Pereira para ayudar a las personas que quedaron atrapadas bajo los escombros. De acuerdo con la alcaldía, se han logrado rescatar más de 240 personas y 14 animales. Hasta el momento, Asocapitales reporta 79 personas fallecidas y 37 desaparecidas.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación