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11 de agosto de 2026 - 11:04 p. m.

En Pereira avanzan las labores de socorro: más de 240 personas han sido rescatadas

Luego del terremoto, los organismos de socorro han trabajado durante horas en Pereira para ayudar a las personas que quedaron atrapadas bajo los escombros. De acuerdo con la alcaldía, se han logrado rescatar más de 240 personas y 14 animales. Hasta el momento, Asocapitales reporta 79 personas fallecidas y 37 desaparecidas.

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