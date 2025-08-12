En restos de hace 5.700 años, científicos hallaron un caso de canibalismo humano

Estos son algunos de los restos analizados por los investigadores. Foto: Scientific Reports

Un grupo de científicos reportó un caso de canibalismo en una cueva ubicada en lo que hoy es España. La evidencia sugiere que no se trató de un evento impulsado por el hambre o una condición extrema. Los científicos plantean que se trató de un caso de violencia.

El hallazgo fue publicado la semana pasada en la revista Scientific Reports y recopila los análisis de un conjunto de restos hallados en la cueva El Mirador, ubicada en la Sierra de Atapuerca, España. Este es un lugar en el que se han hecho varios estudios arqueológicos y antropológicos, pues se han hallado varios restos humanos en su interior.

Hasta ahora, las evidencias más antiguas de casos de canibalismo en este lugar eran de hace 4.600 años. Los nuevos restos analizados por los científicos tiene una edad estimada en 5.700 años, por lo que sería la evidencia más lejana a nuestra época reportada en la cueva El Mirador.

Los estudios de 132 restos revelaron marcas de cortes, descarnamientos, desmembramientos, extracción de vísceras, entre otras prácticas, todas correspondientes a modificaciones hechas por otros humanos. Incluso, algunos restos tenían evidencia de haber sido sometidos a cocción.

Los científicos, además, lograron establecer dos particularidades más. La primera, gracias a un análisis geográfico de los restos, es que los individuos que murieron eran de origen local, habitaban en la cueva o cerca de ella. La segunda, que las evidencias dan cuenta de un acto que no está relacionado con rituales funerarios o de otro tipo.

Esta última evidencia llevó a los investigadores a sugerir que se trata de un acto violento. En el artículo señalan el corto período de tiempo en el que murieron y fueron consumidos los individuos como un indicio más de esto.

De acuerdo con los autores, se podría tratar de un caso de violencia entre grupos, en el que se eliminó a un posible grupo familiar debido a un conflicto.

