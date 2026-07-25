En vídeo: así fue el lanzamiento del Falcon 9 de SpaceX para llevar satélites al espacio

Imagen de referencia. El Falcon 9 ya completa nueve lanzamientos exitosos. Foto: EFE - Cortesía

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Durante la mañana de este sábado, 25 de julio, se realizó el lanzamiento del cohete Falcon 9 de la empresa aeroespacial SpaceX, de Elon Musk. Se trata de la séptima misión de Starlink para enviar satélites a la órbita terrestre.

“Este será el octavo vuelo del cohete propulsor de primera etapa que da soporte a esta misión, el cual ya se utilizó para lanzar la misión NROL-105 y seis misiones Starlink. Tras la separación de etapas, la primera etapa aterrizará en la plataforma flotante Of Course I Still Love You, que estará ubicada en el Océano Pacífico”, señaló SpaceX en su página web.

La transmisión del despegue inició sobre las 10:45 a.m., hora de Colombia, minutos antes del lanzamiento del cohete, que llevaba a bordo 24 satélites de Starlink listos para empezar a orbitar la Tierra.

Alrededor de las 10:55 a.m., el cohete despegó con éxito, luego de más de media hora de preparativos entre la carga de combustible, las revisiones finales, el proceso de enfriamiento del cohete y la luz verde del director de la misión, que llegó 45 segundos antes del lanzamiento.

Vea el lanzamiento completo del Falcon 9 aquí:

Las críticas que ha despertado Starlink con el lanzamiento de sus satélites

En 2019, la empresa de comunicaciones Starlink, que también es propiedad de Elon Musk, empezó a lanzar satélites a la órbita terrestre con el fin de ofrecer el servicio de internet satelital, reconocido por su cobertura en zonas no interconectadas y de difícil acceso.

En marzo de 2026, la compañía alcanzó un hito nunca antes registrado: rompió la marca de 10.000 satélites en órbita para prestar sus servicios de comunicaciones. Aunque el logro fue reconocido por el avance tecnológico que implica en la conectividad a internet, algunas organizaciones científicas han lanzado cuestionamientos.

El objetivo de Elon Musk es alcanzar un millón de satélites en órbita. Sin embargo, para muchos investigadores esto genera varias preguntas. Como contamos en esta nota, solo con los más de 10.000 que ya están en el espacio, los observatorios astronómicos están reportando dificultades en la visualización y toma de imágenes.

Una cantidad superior también plantea retos en la navegación espacial y la comunicación con las misiones que se encuentran en órbita. Por eso, han hecho un llamado a replantear la idea de tener un millón de satélites en el espacio.

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