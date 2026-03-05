En vídeo: así se vio el eclipse lunar de esta semana desde las instalaciones de la NASA

La conocida como "Luna de sangre" ocurrió sobre las 6:00 a.m., hora de Colombia, el martes 3 de marzo. Foto: NASA

Durante el amanecer del martes, 3 de marzo, se registró un eclipse lunar total visible desde gran parte del planeta. Conocido también como Luna de sangre por el color que se aprecia en el satélite natural de la Tierra.

En algunos puntos, sin embargo, por la cercanía del evento con el amanecer o la nubosidad, no hubo una buena observación. En Colombia, por ejemplo, la hora de mejor observación era pasadas las 6:00 a.m., en un cielo ya iluminado por la luz del Sol.

La NASA hace un monitoreo constante de este tipo de eventos astronómicos, recopilando fotografías y vídeos a lo largo de las más de dos horas en las que se evidencia la sombra de la Tierra sobre la Luna.

Para entender lo que ocurre durante un eclipse solar total hay que tener en cuenta varios puntos. El primero es que coincide con la fase de Luna llena, cuando una de las caras del satélite natural está totalmente iluminada por el Sol.

El segundo punto es que hay una alineación completa entre el Sol, la Tierra y la Luna. Esto implica que la Tierra acapara gran parte de la luz que llega a la Luna en ese momento, por lo que se ve la sombra del planeta sobre esta.

Sin embargo, no todos los rayos de luz se quedan iluminando una parte de la Tierra. Algunos logran atravesarla y terminan reflejándose sobre la Luna, tiñéndola de un color rojizo, que le da su nombre de “Luna de sangre”.

La NASA publicó las imágenes tomadas desde Nueva Orleans, en Estados Unidos, en uno de sus centros de operaciones, donde cuenta con cámaras para el monitoreo de este tipo de eventos.

“Un eclipse lunar total se alza sobre Nueva Orleans, sede de las Instalaciones de Ensamblaje Michoud de la NASA, en la madrugada del martes 3 de marzo. Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra pasa directamente entre el Sol y la Luna, proyectando una enorme sombra sobre la superficie lunar. La Luna se ve de color rojo oscuro o naranja a medida que la luz del Sol se filtra a través de la atmósfera terrestre”, explican en su página web.

