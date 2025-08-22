En video: satélites registraron el paso del huracán Erin por el mar Caribe

Imagen capturada por un satélite de la NOAA. Foto: NOAA

Esta semana, Erin, el primer huracán de la temporada 2025, alcanzó la categoría cinco en su paso por el mar Caribe, con vientos superiores a los 252 kilómetros por hora. En los últimos días, mientras avanzaba hacia el norte de los Estados Unidos, perdió su intensidad. A pesar de esto, todavía se reportan daños en varios países por el aumento de los vientos y el oleaje.

La tormenta, que es la más temprana de esta intensidad jamás registrada en esta parte del Atlántico, fue capturada por varios satélites de la NASA y la NOAA, cuya recopilación fue publicada en el siguiente video del Observatorio de la Tierra de la agencia espacial estadounidense.

Las imágenes muestran el recorrido del huracán mientras pasaba por las costas de Puerto Rico. “Varios factores ambientales facilitaron la rápida intensificación de Erin, como una ligera cizalladura del viento y una estructura compacta de la tormenta, según una entrada de blog del meteorólogo Bob Henson. Las temperaturas de la superficie del mar también eran inusualmente cálidas para mediados de agosto, y el rápido movimiento de la tormenta sobre el océano le permitió menos tiempo para agitar las aguas cálidas de la superficie, ayudando a mantener el calor como fuente de energía”, explicó la NASA, a través de un comunicado.

Según precisó, en el mismo comunicado, Brian McNoldy, meteorólogo de la Universidad de Miami, Erin fue “sólo el 43º huracán atlántico que alcanzó la categoría 5 desde que se iniciaron los registros oficiales en 1851 y el primero en este lugar”.

El recorrido del huracán también fue capturado, desde el espacio, por el Satélite Geoestacionario Operativo Medioambiental (GOES) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Como explicó la agencia, estas imágenes permiten dimensionar el tamaño de la tormenta, así cómo estudiar los factores que desencadenaron el huracán.

En este momento, Erin fue categorizado como un ciclón postropical, es decir, un sistema meteorológico que fue un huracán, pero que ha perdido su intensidad. En todo caso, varios países están en alerta por las posibles emergencias que puedan surgir en su paso por el oeste de Estados Unidos.

¿Qué esperar de esta temporada de ciclones?

Los pronósticos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos para la temporada de huracanes del Atlántico en 2025 indican un 30 % de probabilidad de una temporada casi normal, un 60 % de probabilidad de una temporada por encima de lo normal y solo un 10 % de probabilidad de una temporada por debajo de lo normal. Esta temporada se desarrollará entre el 1 de junio y el 30 de noviembre.

La agencia pronostica un rango de 13 a 19 tormentas con nombre (vientos de 63 km/h o superiores). De estas, entre 6 y 10 se convertirán en huracanes (vientos de 119 km/h o superiores), incluyendo entre 3 y 5 huracanes mayores (categorías 3, 4 o 5; con vientos de 179 km/h o superiores). La NOAA dice que tiene un 70 % de confianza en estos rangos.

“La NOAA y el Servicio Meteorológico Nacional utilizan los modelos meteorológicos más avanzados y sistemas de seguimiento de huracanes de vanguardia para proporcionar a los estadounidenses pronósticos y alertas de tormentas en tiempo real”, declaró el secretario de Comercio, Howard Lutnick, citado por la NOAA. “Con estos modelos y herramientas de pronóstico, nunca hemos estado mejor preparados para la temporada de huracanes”.

“Como presenciamos el año pasado con las importantes inundaciones tierra adentro causadas por los huracanes Helene y Debby, el impacto de los huracanes puede extenderse mucho más allá de las comunidades costeras”, declaró la administradora interina de la NOAA, Laura Grimm. “La NOAA es fundamental para la entrega de pronósticos y alertas tempranas y precisas, y proporciona la experiencia científica necesaria para salvar vidas”.

Varios elementos interactúan para este pronóstico. La agencia explica que entre estos factores está la continuidad de las condiciones neutrales del fenómeno ENOS (El Niño Oscilación del Sur), temperaturas del océano más altas que lo habitual, una cizalladura del viento débil (que permite que las tormentas se formen sin interrupciones) y un monzón activo en África Occidental, la principal zona de donde se originan los huracanes del Atlántico.

Actualmente, dice la NOAA, la Cuenca Atlántica está en una era de alta actividad ciclónica, marcada por un océano con un contenido de calor elevado y una disminución en la fuerza de los vientos alisios. El calor extra en el agua sirve como energía para que las tormentas crezcan y se fortalezcan, mientras que los vientos más débiles facilitan que estas tormentas se desarrollen sin ser detenidas o debilitadas.

Además, existe la posibilidad de que el monzón de África Occidental se desplace hacia el norte, lo que puede generar ondas tropicales que se transforman en algunas de las tormentas más fuertes y duraderas de la temporada.

Así se prepara Colombia para la temporada de huracanes

Este 1 de junio de 2025, iniciará oficialmente latemporada de ciclones tropicales en el océano Atlántico, la cual se espera presente tenga una actividad un 60 % mayor a lo registrado históricamente.

Como explica la directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Ghisliane Echeverry Prieto, “se ha pronosticado una mayor actividad en comparación al promedio histórico. En datos concretos, si en el periodo 1991 y 2020, se registró una media de 14 tormentas tropicales, este año se esperan entre 13 y 19. En el caso de los huracanes, es esperan entre 6 y 10, y en el caso de huracanes mayores, es decir, los más devastadores, se esperan hasta 5″.

Si bien este año no confluyen fenómenos como La Niña o El Niño que alteran la formación de huracanes, la directora del Ideam indicó que las altas temperaturas que se registran en el océano Atlántico, en el mar Caribe y el Golfo de México hacen que sea “una situación de especial monitoreo”.

Para hacerle seguimiento a esta temporada, en Colombia ya se formó una Mesa Técnica de Alertas por Ciclones Tropicales conformada por el Ideam, la UNGRD, la Aerocivil, la DIMAR y la Fuerza Aérea Colombiana. Estas entidades emitirán comunicados conjuntos sobre los diferentes niveles de alerta por huracanes en Colombia.

“Hacemos un llamado especial a las comunidades de La Guajira y el archipiélago de San Andrés y Santa Catalina, que son los que mayores afectaciones pueden tener, a estar atentos a la información emitida por esta mesa técnica”, indicó Carlos Carillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en una rueda de prensa realizada este viernes. “Además de esto, también invitamos a los departamentos en el caribe colombiano a que se preparen ante eventos derivados como inundaciones, vendavales y, entre otros, remociones en masa”.

