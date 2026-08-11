En vivo: terremoto en Colombia deja 181 personas fallecidas y 1.310 heridas

De acuerdo con el reporte de la Alcaldía de Pereira, con corte a las 9:23 p.m. del 10 de agosto, hay 66 personas fallecidas, 11 desparecidas, 6 heridas, 53 atrapadas, además de 58 estructuras colapsadas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Colombia amanece devastada luego del terremoto que se presentó a las 7:34 a.m. este lunes, 10 de agosto. A esa hora, un sismo de magnitud 7.4 y de una profundidad de 103 kilómetros se presentó en En San José del Palmar, en Chocó.

Varios departamentos resultaron afectados tras el temblor, del cual ha habido, al menos 33 réplicas, según el Servicio Geológico Colombiano.

Pereira, Cali y Quibdó están entre las capitales más afectadas y, según los últimos datos de Asocapitales, hay, al menos 181 fallecidos en las zonas afectadas.

El gobierno nacional, en cabeza de Abelardo De La Espriella, emitió una declaratoria de desastre de carácter nacional.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lamentó la situación que atraviesa el país. “El Secretario General transmite sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y desea una pronta y completa recuperación a todas las personas afectadas - a medida que surgen informes sobre viviendas derrumbadas y otros daños importantes, y las autoridades trabajan para evaluar el impacto total”, escribió la ONU en su más reciente declaración.

El Ministerio de Transporte confirmó que los tres aeropuertos ya operan con normalidad, esto es con el retorno de la operación comercial a sus pistas. Sin embargo, la cartera aclaró que en Pereira, Buenaventura, Cartago y Manizales, las pistas sólo están recibiendo vuelos humanitarios o del Estado, pero siguen con restricciones para la operación comercial.

A las 9:50 a.m., la Gobernación del Chocó compartió un nuevo reporte sobre la situación en el departamento: hay 14 personas fallecidas, 138 heridas y 2.791 afectaciones materiales. También hay cinco personas desaparecidas.

La gobernadora Nubia Córdoba-Curi hizo un llamado a los empresarios del país para apoyar la recuperación de las familias afectadas. En diálogo con Caracol Radio propuso la creación de un banco de materiales para reconstruir y reparar las viviendas dañadas.

Sobre los heridos, el presidente Abelardo De La Espriella informó que han sido remitidos a hospitales en Medellín. En esa ciudad había, hasta horas de la noche, alerta roja hospitalaria por la alta ocupación de camas.

“No vamos a cesar hasta encontrar a todas las personas desaparecidas. Estamos en coordinación con la UNGRD y la sala de crisis”, dijo Córdoba-Nuri, quien, además, resaltó que están adelantando acciones para darle un arriendo temporal a los damnificados.

Situación eléctrica en Chocó

XM, administrador del Sistema Interconectado Nacional (SIN), reportó en la mañana de este martes cómo se avanza en la reconexión eléctrica de los departamentos más afectados por el terremoto.

La situación más crítica se sigue registrando en Chocó, en donde la empresa estima que la afectación sobre la demanda está alrededor de 20 %. En Caldas, Quindío y Risaralda también es de 20 %, de 18 % en Valle y de 5 % en Cauca y Nariño. Los avances son notables, si se tiene en cuenta que este lunes la afectación en Chocó fue de 100 %, por ejemplo y en Caldas esta cifra llegó a 82 %.

El mandatario colombiano llegó a la capital de Risaralda, donde se reunirá con el ministro del Interior, Rodrigo Lara. Desde allí coordinará un Puesto de Mando Unificado junto a varios miembros de su gabinete y el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño.

Después se desplazará a Manizales, donde lo espera el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien visita junto al gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, varios de los municipios afectados, entre ellos Riosucio, Supía y Villamaría, para conocer de primera mano la situación de las viviendas y la infraestructura social, y coordinar con las autoridades locales y departamentales la respuesta del Gobierno Nacional.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que hasta las 8:30 a. m. de este 11 de agosto, se han registrado 96 réplicas. De acuerdo con la entidad, “la magnitud máxima de estas ha sido de 4,8, la cual es baja comparada con el sismo principal”. Se han presentado en San José del Palmar y Sipí, en Chocó, con magnitudes entre 1,4 y 4,8, y profundidades menores a 100 kilómetros.

Las réplicas, explicó el SGC, pueden durar días, semanas o incluso meses, pues, cuando ocurre un sismo de gran magnitud y poca profundidad, “se sigue liberando energía hasta que las zonas aledañas al área de ruptura del sismo principal se equilibran nuevamente”.

La Alcaldía de Pereira dio un nuevo balance sobre el terremoto. Van 73 personas fallecidas, 37 personas reportadas como desaparecidas, 15 personas atrapadas y 243 personas rescatadas. Además, hay 66 edificaciones con colapso total, 26 edificaciones con colapso parcial, y cientos de viviendas afectadas.

Las autoridades locales dicen que hoy inicia una intervención más profunda de búsqueda y rescate, que incluye la construcción de un túneles para acceder a las áreas afectadas y continuar las labores de localización de personas.

En este momento se encuentran en operaciones 267 rescatistas, entre personal de Pereira y equipos de refuerzo que han llegado a la ciudad desde todo el país y se espera la llegada de 79 rescatistas adicionales.

A la ciudad había llegado el ministro del Interior, Rodrigo Lara. También, 95 bomberos y 65 rescatistas especializados con un equipo de perros.

Para la mañana de este martes, se espera que arriben dos pelotones del Ejército expertos en emergencias y 57 policías especializados. Por el momento, hay 600 policías patrullando a la capital.

Por el momento, los albergues para los damnificados se dispusieron en los siguientes lugares: Parque El Vergel, Parque El Oso, Coliseo Mayor, Parque Olaya Plaza de Ferias y Estadio Mora Mora.

En Pereira también se suspendieron las clases en todas las instituciones educativas. Asimismo sigue vigente el día sin carro durante hoy, y el toque de queda en la noche.

Las autoridades de Antioquia reportaron una persona fallecida y 12 lesionados. Adicionalmente, informaron que hay afectaciones en 697 viviendas, 122 instituciones educativas y 19 centros hospitalarios.

El departamento envió 136 unidades de respuesta y tres caninos de búsqueda y rescate para apoyar la atención de la emergencia en Chocó.

El balance de este segundo día muestra que los principales problemas en infraestructura de transporte se concentran en corredores viales de Valle del Cauca, Eje Cafetero y Tolima, además de varios aeropuertos que continúan fuera de operación.

Las autoridades y concesionarios mantienen las inspecciones, remoción de material y evaluaciones estructurales. El estado de los corredores y terminales puede cambiar a medida que avancen las labores de atención.

En Quindío, el cruce de La Línea permanece habilitado, aunque con restricciones de movilidad y paso a un carril en algunos sectores.

En la vía Armenia-Montenegro-Alcalá, hay un carril habilitado en el PR 4, donde se registró caída de material vegetal. El PR 5 continúa en atención por un deslizamiento traslacional.

En Cartago-Alcalá, el PR 1 permaneció con afectación total por un deslizamiento.

En Valle del Cauca, la vía Cali-Loboguerrero permaneció cerrada en el PR 55 por desprendimiento de rocas sobre la calzada.

En el corredor Puente La Libertad-Fresno, entre Caldas y Tolima, el PR 36 mantuvo afectación total, mientras los PR 47, 43 y 33 quedaron habilitados a un carril.

Según la ANI, hay al menos 8 puntos afectados en la vía Buga-Buenaventura.

En el corredor Armenia-Pereira-Manizales hay afectaciones en estos sectores:

La Paila-Río La Vieja

Río La Vieja-Club Campestre

Club Campestre-Caimo

La Española-El Caimo

Tarapacá

Paso Nacional Santa Rosa

Jazmín-Tarapacá I

Glorieta Boqueroncito-La Postrera

Desde el Puesto de Mando Unificado, el alcalde Alejandro Eder, actualizó las cifras de los impactos generados por el terremoto. Hasta las 6:30 a.m., de este martes se han registrado 95 personas fallecidas, 949 personas heridas, 239 personas atrapadas reportadas, 86 personas rescatadas, 45 estructuras con colapso total o parcial, y 93 edificios y viviendas con daños en su infraestructura.

“Hoy más que nunca necesitamos estar unidos y ayudarnos entre todos. Desde el Puesto de Mando Unificado seguimos coordinando las labores de búsqueda y rescate, mientras rescatistas y equipos especializados de otras ciudades llegan para reforzar nuestra capacidad de respuesta”, dijo el alcalde.

Como consecuencia de las situaciones de inseguridad y de los saqueos que se han presentado en Cali, la ciudad amaneció militarizada y con mil hombres de la fuerza pública.

La Alcaldía de Cali informó que las actividades académicas presenciales y servicios en las Instituciones Educativas Oficiales de Cali están suspendidas durante los días 11 y 12 de agosto, como medida preventiva ante la situación actual de la ciudad.

A las 3:57 a. m., el equipo de bomberos de Bogotá que se desplazó hasta Cali realizó con éxito “la maniobra de extracción” de Carlos Esteban Rebolledo, un hombre de 35 años, quien se encontraba atrapado en una edificación.

Según informó la gobernadora Dilian Francisca Toro, en el Valle del Cauca también ha habido graves afectaciones. Hasta la noche del 10 de agosto se había registrado 38 fallecidos. Cuatro de ellos fueron menores que estaban en un colegio.

Entre las regiones más afectadas estaba “el norte y el centro del Valle del Cauca. En Argelia se derrumbó el hospital. Necesitamos hospitales de campaña”, solicitó Toro en el pronunciamiento público que hizo junto a De la Espriella y el alcalde Eder.

De acuerdo con la gobernadora, en Buenaventura, ha habido 20 puntos con derrumbes y en la noche del lunes ya estaban llegando vuelos con medicamentos, carpas e insumos para atender a las víctimas. “Todas las comunas ha habido afectaciones”, resaltó.

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