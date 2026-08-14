En vivo: así están las zonas afectadas por el terremoto en Colombia cuatro días después

Jacobo Forero (de amarillo), un sonidista que acompaña las labores de búsqueda con micrófonos de alta precisión. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El sismo de 7.4 que se registró en Colombia el lunes, 10 de agosto, a las 7:34 de la mañana, sigue dejando un balance desolador. Hasta ayer, jueves, Medicina Legal había recibido 250 cuerpos provenientes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. Ya han identificado 228 víctimas, entre ellas 13 menores de edad.

La labores de rescate continúan, pues aún se buscan 379 personas desaparecidas en las zonas afectadas. Las viviendas destruidas ascienden a 12.597 según el reporte más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

“Continuamos en labores de búsqueda y rescate en espacios confinados con apoyo de grupos internacionales. La consigna es no descansar hasta encontrar a todas las personas desaparecidas”, dijo el presidente Abelardo De La Espriella.

Hasta las 7:00 a.m. de este viernes, 14 de agosto, se han registrado 184 réplicas tras el temblor del lunes, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC). “De estas, 15 con magnitud mayor a 3.0 y 2 con magnitud mayor a 4.0″, dijo la entidad.

Ayer, jueves, 13 de agosto, se registró una de 4.2 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, mismo lugar del epicentro del temblor de 7.4.

Las autoridades de la capital del Valle del Cauca informaron que el censo de familias afectadas por el terremoto será presencial, casa por casa y con formatos físicos. Esto quiere decir que no hay códigos QR, líneas telefónicas ni plataformas digitales para realizar este registro. “Las jornadas serán anunciadas previamente y estarán a cargo del personal debidamente identificado de la Alcaldía de Cali”, dijo el alcalde Alejandro Eder.

El mandatario le pidió a los ciudadanos no entregar los datos a personas que no hagan parte de los equipos oficiales.

En Cali se mantienen activos 9 frentes de búsqueda y rescate. De manera preliminar, se han reportado 96 personas fallecidas, 1.401 heridas, se han rescatado 88 y aún continúan desaparecidas 111.

El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, entregó al final del jueves, 13 de agosto, el más reciente boletín de la situación en la ciudad. En la capital de Caldas se han visitado 1.317 estructuras para evaluar los riesgos.

En total, hay 3.993 viviendas afectadas totalmente. El mandatario dijo que necesitan voluntarios, especialmente ingenieros civiles estructurales para seguir revisando el estado de las edificaciones en la ciudad. Hasta anoche tenían más de 3.000 solicitudes de visita para este trabajo.

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, confirmó que han logrado rescatar a 260 personas y 20 mascotas. El mandatario, además, dijo que han recogido más de 10 mil toneladas de escombros recogidos.

Parte de la atención de la emergencia se concentra en el hotel Dibeni, donde continúan las labores para localizar a posibles víctimas. Hasta el momento, las autoridades confirman la recuperación de tres cuerpos. Sin embargo, todavía no existe una cifra exacta de cuántas personas podrían permanecer atrapadas bajo los escombros.

En la ciudad permanece cerrada la zona desde la Carrera 4.ª hasta la Carrera 10.ª entre la Calle 14 y la Calle 28 para facilitar las labores de búsqueda y rescate.

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