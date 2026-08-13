En vivo: este es el balance del terremoto en Colombia 72 horas después del sismo

Avanza el tercer día de labores de búsqueda y rescate en Pereira. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Colombia sigue buscando al menos 496 personas desaparecidas, que aún podrían permanecer atrapadas bajo los escombros que dejó el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes, 10 de agosto.

Sobre las 7:30 de este jueves, se cumplen las primeras 72 horas, consideradas como la “ventana de oro” para las labores de rescate en estructuras colapsadas. Eso no significa que después de ese momento no puedan encontrarse sobrevivientes, pues como advierte el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG), algunos rescates ocurren más allá de ese plazo. Pero sí subraya que los equipos deben comenzar a trabajar cuanto antes para aumentar las posibilidades de éxito.

Según la más reciente declaración del presidente Abelardo de la Espriella, hasta el momento se han reportado 265 personas fallecidas y 3.494 heridas. Además, se estiman 25.872 familias afectadas.

El departamento donde ocurrió el epicentro del terremoto cerró formalmente la fase de búsqueda y rescate ante el PMU departamental y ante la Sala de Crisis Nacional. La gobernadora, Nubia Carolina Córdoba afirmó que solicitaron “que todas las capacidades que estaban en el Chocó puedan redirigirse a los lugares donde aún se necesitan”.

El sismo dejó 13 personas fallecidas en el Chocó. 182 resultaron heridas y más de 21 mil están damnificados. En el departamento hay 1.144 viviendas destruidas y 8.868 están averiadas.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo aclaró que las cifras de personas afectadas siguen siendo preliminares y “tres días después del sismo aún hay territorios y comunidades indígenas con las que no se ha podido establecer comunicación”, escribieron en sus redes sociales.

La Defensoría pidió acelerar los censos para establecer con precisión la magnitud de la emergencia y garantizar que la respuesta llegue a quienes más la necesitan.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, entregó el más reciente balance sobre el terremoto en la ciudad. Hasta las 9 de la noche del miércoles había 96 personas fallecidas, 1.224 heridas, y 111 continúan desaparecidas.

En la capital del Valle sigue activo el Puesto de Mando Unificado en el que participan todas las dependencias de la Alcaldía de Cali, el cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja y la Policía.

“Caleños, recuerden que desde la Ciudadela Petronio, ubicada en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, estamos recibiendo todas las ayudas humanitarias para apoyar las labores de búsqueda y rescate y atender a las familias afectadas en Cali que lo perdieron todo”, dijo el mandatario.

Desde este punto también estarán enviando ayudas a otros municipios de Chocó, Risaralda y Caldas.

La Alcaldía de Pereira informó que está prohibida la circulación de vehículos particulares por la ciudad. Únicamente se pueden movilizar taxis, motocicletas y las rutas habilitadas del sistema de transporte público Megabús. Además, hay algunas excepciones: sí pueden transitar personal de atención médica y de salud, apoyo logístico con ayudas humanitarias, brigadas de rescate identificadas, prensa, camionetas de estacas o platón.

“La ciudad está colapsada. Muchas vías están cerradas, y las pocas que tenemos disponibles debemos mantenerlas despejadas para que los organismos de socorro, de seguridad, los carros bomberos, equipos médicos puedan circular”, afirmó el alcalde Mauricio Salazar.

La medida rige hasta el próximo lunes, 17 de agosto, a las 8:00 p.m.

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