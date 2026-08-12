En vivo: sigue la carrera contra el tiempo para encontrar a desaparecidos tras el terremoto

En Pereira, donde buena parte del centro quedó destruido, hay, hasta la tarde del 11 de agosto, 278 personas heridas, 37 desaparecidas y 15 atrapadas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Las labores de búsqueda y rescate de tras el terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia el lunes, 10 de agosto, continúan y se intensifican. Aún hay personas desaparecidas y empieza la carrera contra el tiempo para encontrarlas con vida bajo los escombros.

Asocapitales tiene un reporte de al menos 190 personas fallecidas y 1.679 heridas en las zonas afectadas.

El presidente Abelardo De La Espriella firmó anoche el decreto con el que se declara la situación de desastre de carácter nacional. Esta medida, de acuerdo con el mandatario, permitirá potenciar las acciones de atención en todo el país y en las zonas más afectadas por cuenta del terremoto que golpeó a Colombia este 10 de agostos.

Además, la Cancillería informó que activó un puesto de mando de cooperación internacional para solicitar apoyo a la comunidad internacional y atender los puntos de la emergencia con mayores afectaciones.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) actualizó la información sobre las réplicas registradas tras el sismo del lunes. Hasta las 6:00 a.m. del 12 de agosto, se han registrado 130 réplicas. De estas, 9 con magnitud mayor a 3.0 y 1 con magnitud mayor a 4.0.

El gobierno de Abelardo de la Espriella decretó tres días de duelo nacional por las víctimas del terremoto. La medida se complementa con la declaratoria de desastre nacional que ya fue firmada por el jefe de Estado. En las próximas horas se publicarán más medidas administrativas para atender la situación que afecta especialmente al occidente del país y el eje cafetero.

Un fuerte aguacero se registró anoche en Buenaventura, otro de los municipios afectados por el sismo del lunes, 10 de agosto. Las personas del distrito solicitaron carpas, pues anoche tuvieron que atender a pacientes de la Clínica Santa Sofía bajo la lluvia.

Buenaventura ha reportado 16 personas fallecidas y 258 heridas. Además hay 8.952 casas afectadas, de las cuales, 3.136 presentan daños totales. La vía al distrito permanece cerrada por los deslizamientos provocados por el sismo.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que ya enviaron el primer avión con 51 toneladas de ayuda humanitaria para Colombia, y que hoy, enviarán un segundo avión. El mandatario informó que el Gobierno nacional les informó que no requieren apoyo de personal.

En la noche, también llegó la Brigada de Rescate Topos, de México, pero a las 11:40 de la noche del martes informaron que no podrán iniciar labores, pues “las autoridades colombianas no permitirán el ingreso de grupos de rescate externos, ya que la emergencia está cubierta por sus rescatistas nacional. Actualmente, solo evalúan aceptar el apoyo de Estados Unidos, Ecuador y Chile”, escribieron en un comunicado.