Publicidad

Home

Ciencia
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Encontraremos alternativas para este período de vacas flacas”: nuevo director de Agrosavia

Después de varios meses de controversia por la disminución de recursos en Agrosavia, a la entidad llegó un nuevo director: Miguel Serrano López. En entrevista con El Espectador, explica cómo espera sortear el ajuste presupuestal y cuál será su apuesta para darle más protagonismo al llamado “brazo científico” del agro en Colombia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Sergio Silva Numa
Sergio Silva Numa
18 de marzo de 2026 - 03:54 p. m.
Miguel Serrano es ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Económicas.
Miguel Serrano es ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Económicas.
Foto: Valentina Matiz Bernal

Desde hace un año, aproximadamente, Agrosavia, uno de los “brazos científicos del agro” en Colombia, empezó a aparecer en varios medios de comunicación en Colombia. A raíz de una disminución de recursos que planeaba el Ministerio de Agricultura en la entidad y que implicaría recortes de personal, la entidad comenzó a aparecer en las noticias, pues el ajuste financiero había tocado sus puertas: de los $299.325 millones que les dio esa...

Sergio Silva Numa

Por Sergio Silva Numa

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias Colombia

Agrosavia

Agricultura

Ciencia

Miguel Serano

Director de agrosavia

agro

Premium

PremiumEE

 

Mario Giraldo(196)Hace 40 minutos
Este NO es el ministerio del ambiente. Los tres programas que propone son demasiado genéricos y poco aportan a la vision del agro como elemento económico. Esperaría uno ver programas que promuevan la integración agro empresa, la generación de cadenas de mercado, al crecimiento empresarial rural y comunitario, o la generación de nuevos productos/servicios comercializables.
Mario Giraldo(196)Hace 47 minutos
En hora buena que sea un doctor en economia el que administre esta agencia del gobierno y empiece por calcular el retorno en la inversion de ese presupuesto. El pais esta lleno de proyectos y programas que NO tienen un impacto directo en la economía, ni de las regiones, ni del país. Proyectos que solo producen publicaciones y aumentos salariales.
Guillermo(n5sqs)Hace 1 hora
La deuda de Petro con el sector científico es evidente: en 2023 el presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación era de 582.000 millones; para 2024 bajó a 413.000 millones, mientras que en 2025 el recorte superó el 24% y se invirtieron solo 300.000 millones. Contrasta con el apoyo que recibió de buena parte de los académicos en ese entonces. Ahora la cosa es a otro precio. Cepeda se concentrará en favorecer solamente a los que considera de su entorno.
  • Mario Giraldo(196)Hace 50 minutos
    No olvide ud que ese presupuesto del 2023 lo asigno Petro! muchos de los programas eran capital semilla para crear capacidad instalada como compra de equipos y laboratorios que se hace una sola vez cada cierto tiempo.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.