“Encontraremos alternativas para este período de vacas flacas”: nuevo director de Agrosavia

Miguel Serrano es ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Económicas.
Foto: Valentina Matiz Bernal
Desde hace un año, aproximadamente, Agrosavia, uno de los “brazos científicos del agro” en Colombia, empezó a aparecer en varios medios de comunicación en Colombia. A raíz de una disminución de recursos que planeaba el Ministerio de Agricultura en la entidad y que implicaría recortes de personal, la entidad comenzó a aparecer en las noticias, pues el ajuste financiero había tocado sus puertas: de los $299.325 millones que les dio esa...
Por Sergio Silva Numa
Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
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