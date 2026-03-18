“Encontraremos alternativas para este período de vacas flacas”: nuevo director de Agrosavia

Miguel Serrano es ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Económicas. Foto: Valentina Matiz Bernal

Desde hace un año, aproximadamente, Agrosavia, uno de los “brazos científicos del agro” en Colombia, empezó a aparecer en varios medios de comunicación en Colombia. A raíz de una disminución de recursos que planeaba el Ministerio de Agricultura en la entidad y que implicaría recortes de personal, la entidad comenzó a aparecer en las noticias, pues el ajuste financiero había tocado sus puertas: de los $299.325 millones que les dio esa...