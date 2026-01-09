Encontraron la evidencia más antigua del uso de flechas venenosas, ¿hace cuánto ocurrió?

Los investigadores identificaron rastros de vegetales venenosos en las flechas utilizadas hace miles de años en África. Foto: Science Advances

Las herramientas para cazar hacen parte de la historia evolutiva del ser humano. El uso de dientes de otros animales, palos y algunas plantas, empezaron a facilitar la búsqueda de alimentos para nuestra especie.

Esa fue una de las primeras muestras de tecnificación de una actividad, que luego derivaría en otras, como la agricultura o la crianza de animales para consumo, en lugar de salir a buscarlos en la selva.

Lo que aún sigue en discusión para la ciencia es en qué momento empezaron a introducirse algunas innovaciones al uso de esas herramientas. Una de esas es la utilización de puntas de flecha envenenadas, que hicieron más fácil la obtención de alimentos.

Un grupo de científicos acaba de publicar la evidencia más antigua que se tiene hasta ahora sobre el uso de este tipo de tecnología. El hallazgo se hizo en una excavación arqueológica en Natal, Sudáfrica, en puntas de flecha que datan de hace 60.000 años.

La investigación, que fue publicada en la revista Science Advances, realizó análisis para identificar alcaloides de vegetales venenosos en las puntas de las flechas, evidenciando que en este momento de la historia ya se utilizaban.

Uno de los aspectos que sorprendió a los autores fue reconocer un vegetal que ya se había identificado en otros estudios, pero de flechas más recientes. Se trata del bulbo venenoso (Boophone disticha), una especie de planta que contiene bufandrina, el compuesto clave para la punta de las flechas.

La posibilidad de que se trate de este compuesto en algunas de las muestras analizadas coincide con otros análisis que se han hecho, también de herramientas de caza halladas en África, señalan los autores.

Para ellos, esta investigación demuestra la complejidad que tenían los sistemas de subsistencia por medio de la caza, y la capacidad cognitiva de las poblaciones, que ya reconocían el uso de este tipo de innovaciones para facilitar sus tareas.

