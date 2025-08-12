Encontraron restos que serían de investigador desaparecido en 1959 en la Antártida

Imágenes de Dennis Bell durante sus expediciones en la Antártica. Foto: Antartic Monument

Dos centros de investigación aseguran haber encontrado los restos de un científico británico que desapareció en 1959 en la Antártida. El proceso de identificación, que inició en enero, tiene indicios claros de que corresponden a Dennis Bell, quien habría caído por una grieta en medio de una exploración.

El hallazgo se hizo en medio de un glaciar antártico a inicios de año. Los científicos encontraron restos de un cuerpo, acompañado por varias pertenencias, como bastones de esquí y un radio, cubierto por una capa de hielo.

Tras extraerlos y llevarlos a la Estación Arctowski, un centro de investigación polaco en la Antártida, un grupo de varios investigadores de ese país hizo estudios arqueológicos más profundos para establecer cuánto tiempo llevaban en el lugar.

De allí, fueron trasladados a las Islas Malvinas en un buque de investigación para seguir analizándolos, según explicaron el British Antártic Survey y Antartic Monument, las organizaciones involucradas en el hallazgo.

“Los restos humanos fueron enviados a análisis de ADN por Denise Syndercombe Court, profesora de Genética Forense del King’s College de Londres”, dicen las organizaciones en un comunicado.

Para estudiar la posibilidad de que se tratara de Dannis Bell, hicieron pruebas de ADN con sus dos hermanos vivos, David y Valarie. “En julio, confirmó la coincidencia con las muestras del hermano de Dennis, David, y su hermana, Valerie Kelly. Afirmó que la probabilidad de que estén emparentados es mil millones de veces mayor que la de que no lo estén”, aseguran.

Se cree que Bell falleció a los 25 años, el 26 de julio de 1959, día en que desapareció tras caer a una grieta. Su cuerpo nunca fue recuperado. Era meteorólogo y “trabajaba para el Servicio de las Dependencias de las Islas Malvinas (FIDS), predecesor del British Antarctic Survey (BAS)”, dijeron las organizaciones.

“Cuando a mi hermana Valerie y a mí nos informaron que habían encontrado a nuestro hermano Dennis después de 66 años, nos quedamos impactados y asombrados. El British Antarctic Survey y el British Antarctic Monument Trust han sido un apoyo inmenso y, junto con la sensibilidad del equipo polaco al traerlo a casa, nos han ayudado a superar la trágica pérdida de nuestro brillante hermano”, manifestó David Bell para las organizaciones británicas.

