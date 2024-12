Encuentran los restos de un mamut de 50.000 años de antigüedad

Yana fue un mamut hembra que habitó la Tierra hace 50.000 años en Siberia. Foto: REUTERS/Roman Kutukov

En Siberia, científicos rusos encontraron los restos de un mamut de 50.000 años de antigüedad. Se trata de un pequeño ejemplar que, según los expertos, parece pertenecer a una mamut hembra que falleció con tan solo un año de edad, al cual llamaron “Yana”.

De manera más específica, luego de encontrar sus restos entre el deshielo del permafrost siberiano, los científicos midieron su cuerpo para analizarlo mejor: tiene, aproximadamente, 120 centímetros de altura y 200 de longitud. También, pesa más de 100 kilogramos. Su cadáver es el séptimo encontrado en todo el mundo de esta especie, y,se cree que es uno de los mejor conservados hasta ahora.

Para hacer énfasis en esto último, en diálogo con The Guardian, el investigador Maksim Cheprasov afirmó que el hallazgo era un “descubrimiento único”. Anatoli Nikolaev, rector de la Universidad Federal del Nordeste de la capital regional de Yakutsk, dijo en un comunicado compartido a la opinión pública que “todos quedamos sorprendidos por su estado excepcional de conservación. No había pérdidas en la cabeza, ni en el tronco, ni en las orejas, y la zona de la boca no presentaba daños ni deformaciones visibles”.

El cadáver se encontró entre el permafrost derretido en el cráter Batagaika en Yakutia, una reconocida región al este de Rusia que se conoce popularmente como la “puerta al inframundo”. Dicho cráter tiene aproximadamente 1 kilómetro de profundidad y, en el pasado, ya se habían recuperado otros restos de animales allí, como bisontes y caballos, según informó la Agencia AP.

De hecho, hace 14 años, en Yakutia, un grupo de investigadores descubrió el cadáver de un mamut lanudo, al que bautizaron Yuka. Tras algunos análisis e investigaciones, los científicos determinaron que se trataba de una hembra de entre seis y nueve años y aseguraron que su muerte, hace aproximadamente entre 38.000 o 39.000 años, había sido producto de la depredación de leones de cavernas.

Por ahora, los fósiles de Yana fueron exhibidos en la Universidad Federal del Nordeste, institucional que cuenta con un centro de investigación y museo dedicado a los mamuts.

