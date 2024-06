Encuentran los restos del naufragio más antiguo en el mar Mediterráneo

Estas dos vasijas de arcillas conocidas como ánforas cananeas que eran transportadas en un buque mercante que se hundió en algún momento entre 1400 y 1300 a. C. Foto: IAA

A más 90 kilómetros de las costas del norte de Israel, en el mar Mediterráneo se encontraron los restos del barco naufragado más antiguo descubierto en el fondo del mar a la fecha.

El descubrimiento fue anunciado por la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA), tras la extracción exitosa de dos vasijas de arcillas conocidas como ánforas cananeas que eran transportadas en un buque mercante que se hundió en algún momento entre 1400 y 1300 a. C, es decir que datan de la Edad de Bronce. Esta época concuerda con el momento en el que el Imperio Egipcio se extendía desde lo que hoy es el Norte de Siria hasta Sudán.

Los investigadores desconocen si el barco se hundió debido a una tormenta repentina o en un intento de piratería. Aun así, las imágenes recopiladas hasta el momento permiten concluir que la embarcación se hundió sin sufrir demasiados daños, lo que permitió que las vasijas de almacenamiento se conservaran prácticamente intactas.

Solo existen otros dos descubrimientos de naufragios con cargamentos de la Edad de Bronce en el Mediterráneo. Ambos fueron encontrados en 1982 en las costas de Turquía. Desde entonces no se había presentado un hallazgo de este tipo.

“Considero muy importante cualquier descubrimiento de un naufragio de la Edad de Bronce, ya que los que datan de este periodo son extremadamente raros”, comentó a The New York Times, Cemal Pulak, arqueólogo náutico de la Universidad A&M de Texas.

El descubrimiento

La detección de esta embarcación ocurrió a mediados de 2023 durante un estudio realizado por la firma Energean, una empresa dedicada a la búsqueda de yacimientos de gas natural. La zona del descubrimiento, vale señalar, ha sido reclamada tanto por Israel como por el Líbano, no obstante, en 2022, se llegó a un acuerdo internacional para que este perteneciera a los israelís.

Para confirmar el hallazgo y extraer algunos elementos, se utilizó un vehículo operado de manera remota para registrar el barco que se encuentra a una profundidad de más de 1,4 kilómetros. En las imágenes capturadas, se observaron las vasijas que fueron identificadas como propias de la Edad de Bronce, y cuya finalidad era transportar miel, aceite de oliva y, entre otros elementos, resinas para conservar los alimentos.

“El barco se conserva a tal profundidad que el tiempo se ha congelado desde el momento del desastre”, declaró, en un pronunciamiento público, Jacob Sharvit, director de arqueología marítima de la Autoridad de Antigüedades de Israel y jefe de la expedición de reconocimiento de mayo. “Su cuerpo y su contenido no han sido alterados por la mano del hombre ni se han visto afectados por las olas y las corrientes que afectan a los naufragios en aguas menos profundas”.

Los investigadores aseguraron que este descubrimiento prueba que las líneas mercantiles de esa época se extendían mucho más allá de los puertos principales, lo que implicaría un gran desarrollo de las técnicas de navegación para no perderse en el mar sin la referencia visual de las costas.

De acuerdo con el grupo de científicos que estudian el caso, ante la falta de astrolabios u otras herramientas para guiarse en los mares, es probable que las personas de esa época dependieran de la navegación celestial y sus patrones para ubicarse geográficamente.

Por el momento, los investigadores realizarán pruebas para determinar el contenido de las vasijas extraídas del fondo del mar. Por su parte, se determinó que, por el momento, no se extraerán más elementos para preservar la embarcación tal y como está.

“Creemos que es la mejor manera de mantener a salvo el pecio en estos momentos”, explicó, a The New York Times, el director de arqueología marítima de la Autoridad de Antigüedades de Israel. “Queremos salvarlo para la próxima generación, con mejor tecnología y metodología para excavar a esa profundidad”.

