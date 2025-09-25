Logo El Espectador
Ciencia
Encuentran un excepcional tiburón gigante en Villa de Leyva

Un equipo de científicos colombiano halló el fósil de un tiburón que habitó lo que hoy conocemos Villa de Leyva, hace unos 113 millones de años. Además de tener en sus manos a uno de los especímenes mejor preservados de su tipo, lo que encontraron podría cambiar la manera en la que se han estudiado estos animales del pasado.

Sergio Silva Numa
25 de septiembre de 2025 - 12:03 p. m.
José A. Narváez-Rincón, Cristian D. Benavides-Cabra, María E. Páramo-Fonseca y Daniel E. Pomar con las vértebras del tiburón hallado en Villa de Leyva. / Cortesía SGC
José A. Narváez-Rincón, Cristian D. Benavides-Cabra, María E. Páramo-Fonseca y Daniel E. Pomar con las vértebras del tiburón hallado en Villa de Leyva. / Cortesía SGC
Foto: Cortesía Servicio Geológico Colombiano

La primera vez que Cristian Benavides-Cabra le echó un vistazo a las vértebras de un dinosaurio que fue a ver a Villa de Leyva, le pareció que eran muy raras. Él estaba buscando piezas de plesiosaurios —que solían tener el cuello muy largo—, pero lo que vio no encajaba muy bien con la forma de esos reptiles marinos que vivieron en lo que hoy conocemos como Boyacá.

“Se me hicieron muy extrañas. No entendía bien de qué eran”, dice. “Yo estaba haciendo mi tesis de maestría sobre plesiosaurios, pero esas vértebras tenían un tamaño muy grande”....

Por Sergio Silva Numa

Yenny Baez(86319)Hace 1 hora
Excelente investigacion!! En que museo lo podemos ver?
