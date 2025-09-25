Encuentran un excepcional tiburón gigante en Villa de Leyva

José A. Narváez-Rincón, Cristian D. Benavides-Cabra, María E. Páramo-Fonseca y Daniel E. Pomar con las vértebras del tiburón hallado en Villa de Leyva. / Cortesía SGC Foto: Cortesía Servicio Geológico Colombiano

La primera vez que Cristian Benavides-Cabra le echó un vistazo a las vértebras de un dinosaurio que fue a ver a Villa de Leyva, le pareció que eran muy raras. Él estaba buscando piezas de plesiosaurios —que solían tener el cuello muy largo—, pero lo que vio no encajaba muy bien con la forma de esos reptiles marinos que vivieron en lo que hoy conocemos como Boyacá.

“Se me hicieron muy extrañas. No entendía bien de qué eran”, dice. “Yo estaba haciendo mi tesis de maestría sobre plesiosaurios, pero esas vértebras tenían un tamaño muy grande”....