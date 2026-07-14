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“Es increíblemente emocionante”: científicos detectan una molécula de azúcar en el espacio

Es la primera vez que se detecta una molécula de azúcar en el espacio interestelar. El descubrimiento ofrece nuevas pistas sobre cómo pudo haber surgido la vida en la Tierra

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Rebecca Dzombak / The New York Times
14 de julio de 2026 - 06:31 p. m.
El centro de la Vía Láctea, captada por el Telescopio Espacial Spitzer.
El centro de la Vía Láctea, captada por el Telescopio Espacial Spitzer.
Foto: NYT - NASA/JPL-CALTECH/S. STOLOVY

Por primera vez, los científicos han detectado una molécula del azúcar en el espacio interestelar, lo que ofrece una pista importante sobre los orígenes del azúcar en la Tierra y, posiblemente, sobre el surgimiento de la vida, según un nuevo artículo publicado este lunes, 14 de julio, en la revista Nature Astronomy.

“Se trata de azúcar de verdad”, dijo Brett McGuire, un astroquímico del MIT que no participó...

Por Rebecca Dzombak / The New York Times

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