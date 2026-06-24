“Es posible que se presenten réplicas”: SGC sobre sismo en Venezuela sentido en Colombia

Dos fuertes sismos sacuden Venezuela en un minuto, el principal fue de magnitud 7,5. Foto: EFE - Boris Vergara

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Durante la tarde de este miércoles, 24 de junio, se registró un sismo de magnitud 7,0 de profundidad superficial en la costa venezolana, cerca de la frontera con Colombia. Las principales afectaciones del sismo se presentaron en Caracas y otras ciudades del país vecino, aunque en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta también se sintió ampliamente.

“Tanto Colombia como Venezuela se encuentran en una región sísmicamente activa, resultado de la interacción de varias placas tectónicas. En este caso, la magnitud del sismo y su baja profundidad favorecieron que fuera percibido ampliamente, incluso a grandes distancias de su epicentro”, señaló el Servicio Geológico Colombiano en un comunicado.

Además, la entidad aseguró que, por las características del sismo, “es posible que se registren réplicas en las horas o días siguientes”. Estas réplicas son usuales cuando ocurre un sismo de esta magnitud, pues hacen parte de un proceso natural de reajuste en el lugar en el que ocurrió el primer sismo. , las cuales son una respuesta natural al proceso de reajuste de esfuerzos en la zona donde ocurrió el sismo.

“Desde el Servicio Geológico Colombiano continuamos realizando el monitoreo permanente de la actividad sísmica e informaremos oportunamente cualquier novedad relevante”, señaló la entidad. La entidad también informó que se registraron más de 200 reportes de ciudadanos que sintieron el sismo en el territorio colombiano.

Finalmente, el SGC hizo un llamado a que se consulten fuentes oficiales de información, como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Dirección General Marítima (Dimar), para evitar la desinformación alrededor de este sismo.

Hace dos horas, minutos después del reporte de sismo, la Dimar y la UNGRD emitieron un primer parte de tranquilidad, descartando la amenaza de tsunami en la costa Caribe colombiana a raíz de este evento.

Además, otros países de la región, como México, se encuentran monitoreando activamente la actividad sísmica, con el fin de tener información temprana ante posibles efectos de este sismo a lo largo de la costa Caribe.

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