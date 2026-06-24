Esta es la foto “más grande y detallada” que se ha tomado del centro de nuestra galaxia

La fotografía de mayor resolución que se haya tomado del centro de esta galaxia tardó 26 horas en capturarse. Foto: EFE - EUROPEAN SPACE AGENCY HANDOUT

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La misión Euclid, de la Agencia Espacial Europea (ESA, por su sigla en inglés), capturó la foto más grande y detallada que se conozca sobre la Vía Láctea. Para lograrlo, el observatorio de esta misión cambió por un día su objetivo de observar al universo oscuro.

“Por un solo día, nuestro investigador del universo oscuro, Euclid, dirigió su mirada hacia la luz: la región interior extremadamente brillante de nuestra galaxia, la Vía Láctea, conocida como el bulbo galáctico. Esta petición especial provino de astrónomos que buscaban lo que mejor sabe hacer Euclid: capturar vastas áreas del cielo con un detalle nítido”, explicó la ESA en un comunicado.

El telescopio espacial de la misión Euclid está diseñado para observar a largas distancias en el espacio en busca de galaxias. Está equipado con una cámara de luz visible que, al observar al universo oscuro, puede percibir luz aunque se encuentra muy lejos.

Cuando cambió su objetivo, ubicándose hacia el centro de nuestra galaxia, los científicos lograron la fotografía que hoy dio a conocer la ESA.

“La cámara de luz visible del telescopio espacial es lo suficientemente sensible como para distinguir estrellas individuales en nuestro superpoblado bulbo galáctico, sin quedar cegada. Esta excepcional capacidad es crucial para el propósito de los científicos al utilizar esta imagen”, añadió la Agencia Espacial Europea.

Aunque la fotografía se conoció hasta hoy, Euclid la tomó, en realidad, hace más de un año. Fue el 23 de marzo de 2025. El telescopio, utilizando su tecnología para captar grandes cantidades de luz, tardó 26 horas en lograr la fotografía, que observa una porción del espacio nueve veces más grande que la que ocupa la Luna llena en el cielo terrestre.

De acuerdo con la misión, “Euclid capturó más de 60 millones de estrellas en esta fotografía, junto con nebulosas y cúmulos estelares. Esta densa región de nuestra galaxia es el lugar perfecto para que los astrónomos busquen exoplanetas mediante el efecto de microlente gravitacional”.

El microlente gravitacional, como explica la ESA, es la tecnología que le permite a Euclid observar el universo en busca de objetos masivos y lejanos. Al dirigir esta tecnología hacia la zona visible de la Vía Láctea, permitirá identificar exoplanetas que no hayan sido identificados antes con otras formas de observación.

“Durante los últimos veinte años, se han descubierto casi 300 exoplanetas utilizando esta técnica, todos con telescopios terrestres y todos hacia el centro de nuestra galaxia. Esta imagen de Euclid incluye 51 sistemas planetarios conocidos, y ayudará a estudiar muchos más que se descubran”, concluyó Jean-Philippe Beaulieu, del Instituto de Astrofísica de París (Francia) y de la Universidad de Tasmania (Australia), para el comunicado de la ESA.

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