Esta es la imagen más nítida tomada hasta ahora de una erupción solar

Imagen de alta resolución de la erupción desde el telescopio solar Inouye, tomada el 8 de agosto de 2024. La imagen tiene unos 4 diámetros terrestres de lado. Se han añadido etiquetas de las diferentes regiones relevantes de la imagen para mayor claridad: cintas de la llamarada (zonas brillantes de liberación de energía en la densa atmósfera solar inferior) y una arcada de bucles coronales (arcos de plasma que delinean líneas de campo magnético que transportan energía desde la corona hasta las cintas de la llamarada). Foto: NSF/NSO/AURA

La imagen que puede apreciar arriba es la fotografía más nítida tomada jamás por la humanidad de una erupción solar, y representa una oportunidad inédita para observar el funcionamiento de nuestra estrella, así como predecir eventos en el clima espacial.

Esta captura de una sección del sol, publicada este 25 de agosto, fue tomada por telescopio solar Daniel K. Inouye, construido en Hawái y operado por el Observatorio Nacional Solar (NSO) de Estados Unidos, permite observar los oscuros filamentos del bucle coronal con una claridad sin precedentes.

“Los bucles tenían una anchura media de 48,2 kilómetros -quizás tan finos como 21 kilómetros-, lo que los hace los bucles más pequeños jamás observados. Esto supone un gran avance en la resolución de la escala fundamental de los bucles coronales solares y lleva los límites del modelado de llamaradas a un ámbito completamente nuevo”, indico el NSO, a través de un comunicado.

En concreto, lo que estas imágenes y también videos permiten observar es lo que se conocen como bucles coronales, que son arcos de plasma que siguen las líneas del campo magnético del Sol, a menudo precediendo a erupciones solares que desencadenan repentinas liberaciones de energía asociadas a algunas de estas líneas de campo magnético que se retuercen y rompen.

🚨 Big firsts for the @NSF Inouye Solar Telescope: X-class flare, sharpest H-alpha flare image, and smallest coronal loops ever imaged. These observations may help reveal coronal loop scales and improve flare modeling, aiding space weather forecasts. https://t.co/giALaNywSQ pic.twitter.com/kDjzXG5HBG — National Solar Observatory (@NatSolarObs) August 25, 2025

“Este estallido de energía alimenta tormentas solares que pueden afectar a las infraestructuras críticas de la Tierra. Los astrónomos del Inouye observan la luz solar en la longitud de onda H-alfa (es decir, en el color rojo del espectro visible) para observar características específicas del Sol, revelando detalles no visibles en otros tipos de observaciones solares”, explica la NSO.

Los resultados de estas imágenes fueron publicados en un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Colorado Boulder. “Es la primera vez que el telescopio solar Inouye observa una erupción de clase X. Estas erupciones se encuentran entre los eventos más energéticos que produce nuestra estrella, y tuvimos la suerte de captar esta en condiciones de observación perfectas”, afirma Cole Tamburri, autor principal del estudio.

Estas nuevas imágenes permiten analizar con mayor detalle los procesos que originan los bucles solares, cuyo funcionamiento aún no se comprende del todo. Una de las hipótesis plantea que estos pequeños bucles serían una pieza clave de la arquitectura magnética del Sol que da lugar a las llamaradas solares.

“Si es así, no solamente estamos resolviendo paquetes de bucles; estamos resolviendo bucles individuales por primera vez”, añadió Tamburri, en un comunicado. “Es como pasar de ver un bosque a ver de repente cada uno de los árboles”.

