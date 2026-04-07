Esta es la primera foto de la Tierra tomada desde la cara oculta de la Luna

Esta es la imagen que publicó la Casa Blanca en la mañana de este 7 de abril. Foto: Nasa

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En la mañana de este 7 de abril, la Casa Blanca de Estados Unidos publicó la foto que todos estaban esperando: la primera imagen de la Tierra tomada desde la cara oculta de la Luna.

Luego de que la nave Orion, de la misión Artemis 2, sobrevolara con éxito el lado oculto del satélite, el lunes 6 de abril, la fotografía fue publicada en la cuenta en X de la Casa Blanca con el siguiente mensaje: “Humanity, from the other side” (La La humanidad, desde el otro lado).

https://x.com/WhiteHouse/status/2041493954831540466?s=20

La imagen fue hecha mientras los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen hacían historia abordo de la nave espacial que los condujo por esa zona a la que jamás había llegado un ser humano.

Además, alcanzaron el punto más lejano de la Tierra al que ha llegado un humano en el espacio, al superar el récord que tenían los astronautas de Apolo 13, quienes estuvieron a 400.171 kilómetros en 1970.

La Casa Blanca, además, guardó otra imagen para publicarla en sus redes sociales: la del eclipse total observado ayer por los astronautas desde la órbita lunar, el cual duró 57 minutos.

THE ARTEMIS II ECLIPSE.

April 6, 2026.



Totality, beyond Earth. From lunar orbit, the Moon eclipses the Sun, revealing a view few in human history have ever witnessed. Photo: NASA pic.twitter.com/2cLJD3oL7p — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

Después de completar su principal objetivo, la tripulación, de hecho, se comunicó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien les preguntó por los minutos en los que no tuvieron ningún tipo de comunicación con la Tierra. Además, les dijo a los astronautas que los invitaría a su despacho y les pediría autógrafos.

(Vea Las inolvidables imágenes que ha dejado la misión Artemis 2 en su viaje hacia la Luna)

¿Qué sucederá en los siguientes días con Artemis 2?

Se espera que entre el martes y el jueves la nave continúe su regreso a la Tierra y haga una serie de maniobras para poder tener éxito en su retorno.

Si todo sale bien, el viernes 10 de abril, en horas de la tarde, volverán al planeta. Poco después de las 7 p.m. (hora en Colombia) amerizarán en el Océano Pacífico para, posteriormente, dar una conferencia de prensa.

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