Esta fue su última muestra de amor: la reconstrucción de un dinosaurio

Tras la muerte de su esposa, el paleontólogo Barry James puso su empeño en terminar el trabajo que había empezado junto con su esposa: reconstruir el esqueleto de un triceratops.

Zachary Small / The New York Times
14 de agosto de 2025 - 12:39 a. m.
Barry James limpia con la suciedad de los huesos de dinosaurio que se ha acumulado por millones de años.
Barry James limpia con la suciedad de los huesos de dinosaurio que se ha acumulado por millones de años.
Foto: Caroline Gutman

El esqueleto número 159 que llegó a la mesa de Barry James era posiblemente uno de los tricerátops más grandes jamás encontrados. Un colega, Craig Pfister, había telefoneado a James, paleontólogo comercial, desde Wyoming para hablar de la asombrosa colección de huesos, cuyo valor podría ascender a 25 millones de dólares.

¿Saldría James de su retiro para reconstruirla?

El descubrimiento animó a James y a su mujer, April, su socia y alma gemela desde hacía 37 años. Durante meses, en lo que James describió como “dinomanía”, la pareja emprendió el...

Por Zachary Small / The New York Times

