Esta fue su última muestra de amor: la reconstrucción de un dinosaurio

Barry James limpia con la suciedad de los huesos de dinosaurio que se ha acumulado por millones de años. Foto: Caroline Gutman

El esqueleto número 159 que llegó a la mesa de Barry James era posiblemente uno de los tricerátops más grandes jamás encontrados. Un colega, Craig Pfister, había telefoneado a James, paleontólogo comercial, desde Wyoming para hablar de la asombrosa colección de huesos, cuyo valor podría ascender a 25 millones de dólares.

¿Saldría James de su retiro para reconstruirla?

El descubrimiento animó a James y a su mujer, April, su socia y alma gemela desde hacía 37 años. Durante meses, en lo que James describió como “dinomanía”, la pareja emprendió el...