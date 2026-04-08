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Este árbol único de Colombia tiene una particularidad: guarda una red subterránea de hongos

Luego de tomar 80 muestras del roble negro en Huila, científicos han estimado que unas 700 especies del reino Fungi podrían estar asociadas a este árbol, que está en peligro de extinción. Así intentan protegerlo.

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Catalina Sanabria Devia
Catalina Sanabria Devia
08 de abril de 2026 - 02:25 p. m.
Las redes micorrízicas son asociaciones simbióticas entre las raíces de las plantas y los hongos.
Las redes micorrízicas son asociaciones simbióticas entre las raíces de las plantas y los hongos.
Foto: Adriana Corrales

Adriana Corrales ha dedicado años de su vida a estudiar un árbol extremadamente raro, el roble negro, y todavía tiene preguntas por resolver. Esta especie, denominada científicamente Trigonobalanus excelsa, se encuentra solo en Colombia y sus “parientes cercanos” (del mismo género) están a nada menos que miles de kilómetros de distancia, en el sudeste asiático.

Corrales, ingeniera forestal y doctora en biología vegetal, recuerda una de las particularidades del roble negro que la llevó a dirigirle su atención: “Tiene los hongos...

Catalina Sanabria Devia

Por Catalina Sanabria Devia

Periodista con enfoque en temas ambientales. En El Espectador escribe, principalmente, sobre la Amazonia. También le interesan los asuntos de género y construcción de paz. Ha colaborado en medios como Rutas del Conflicto y Mongabay Latam. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar (2022).@catalina_sanabrlsanabria@elespectador.com
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Usuario(63255)Hace 30 minutos
Que belleza la naturaleza. Lo único que alegra el alma en estos tiempos de bárbaros.
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