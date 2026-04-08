Este árbol único de Colombia tiene una particularidad: guarda una red subterránea de hongos

Las redes micorrízicas son asociaciones simbióticas entre las raíces de las plantas y los hongos.
Foto: Adriana Corrales
Adriana Corrales ha dedicado años de su vida a estudiar un árbol extremadamente raro, el roble negro, y todavía tiene preguntas por resolver. Esta especie, denominada científicamente Trigonobalanus excelsa, se encuentra solo en Colombia y sus “parientes cercanos” (del mismo género) están a nada menos que miles de kilómetros de distancia, en el sudeste asiático.
Corrales, ingeniera forestal y doctora en biología vegetal, recuerda una de las particularidades del roble negro que la llevó a dirigirle su atención: “Tiene los hongos...
Por Catalina Sanabria Devia
Periodista con enfoque en temas ambientales. En El Espectador escribe, principalmente, sobre la Amazonia. También le interesan los asuntos de género y construcción de paz. Ha colaborado en medios como Rutas del Conflicto y Mongabay Latam. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar (2022).@catalina_sanabrlsanabria@elespectador.com
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