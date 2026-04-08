Este árbol único de Colombia tiene una particularidad: guarda una red subterránea de hongos

Las redes micorrízicas son asociaciones simbióticas entre las raíces de las plantas y los hongos. Foto: Adriana Corrales

Adriana Corrales ha dedicado años de su vida a estudiar un árbol extremadamente raro, el roble negro, y todavía tiene preguntas por resolver. Esta especie, denominada científicamente Trigonobalanus excelsa, se encuentra solo en Colombia y sus “parientes cercanos” (del mismo género) están a nada menos que miles de kilómetros de distancia, en el sudeste asiático.

Corrales, ingeniera forestal y doctora en biología vegetal, recuerda una de las particularidades del roble negro que la llevó a dirigirle su atención: “Tiene los hongos...