Este es el plan de la CIA para “regresar” de la extinción a los mamuts lanudos

Varios científicos creen que la caza excesiva fue la principal causa de su extinción. Foto: James Havens

Hace miles de años se extinguió el mamut lanudo, una especie de herbívoro que vivió durante la Edad de Hielo y cuyo pariente vivo más cercano es el elefante asiático. Estos peludos animales, dicen varios investigadores, pudieron extinguirse por la caza excesiva, el cambio climático y la desaparición de su hábitat. Pero ahora, con el auge de la revolución en el campo de la genética, podrían “regresar” a la Tierra. (Lea: ¿Qué tan clave fueron los mercenarios en la antigua Grecia? El ADN da pistas)

Para conseguirlo, varios científicos han adelantado una serie de investigaciones para la “des extinción” de algunos animales, como el mamut lanudo o los tigres de Tasmania. Esta técnica se basa en intentar clonar genéticamente el ADN antiguo.

Aunque los mamuts no serán igual que los que habitaban en la Tierra hace miles de años, esta técnica lo que hace es, por medio de herramientas de edición de ADN, permitirle a los científicos insertar características resistentes al frío en las secuencias de ADN de los elefantes modernos, haciéndolos genéticamente similares a los mamuts lanudos.

La empresa estadounidense de biotecnología Colossal Biosciences es una de las compañías que aseguró tener la intención de volver ciertas especies a la vida. “El objetivo es ver el trueno del mamut lanudo sobre la tundra una vez más”, explicó en su página web. (Puede leer: Los neandertales y humanos coexistieron en Francia y España durante más de mil años)

Como parte de esta iniciativa, la CIA anunció que, por medio de la firma In-Q-Tel, hará parte de esta estrategia. En un comunicado, la firma explicó que el interés de la CIA “tiene que ver menos con los animales en cuestión y más con las capacidades de la tecnología. Esto se debe a que la resurrección de una especie extinguida supondría un salto tecnológico con implicaciones que van desde la conservación hasta la medicina”.

Según señala la página web IFL Science, “esta tecnología podría moldear los ecosistemas mediante la reintroducción de organismos, una forma de ingeniería ecológica que podría formar parte de las disputas nacionales del mañana”.

Esta no sería la primera vez que se usan este método de edición de genes, que científicamente se conoce como CRISPR, que en lugar de modificar el orden del ADN, cambia su ubicación dentro del núcleo celular. Sin embargo, varios científicos se han opuesto a esta técnica. (Lea también: Lo que la ciencia descubrió sobre las batallas en la Antigua Grecia al analizar ADN)

Han advertido que en este caso, si una empresa es capaz de diseñar un mamut sustituto saludable, no podría vivir en condiciones óptimas, pues su hábitat natural ya no existe. Y, de conseguir adaptarlo, su código genético no puede enseñarle a un animal cómo prosperar en un ecosistema desconocido.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬