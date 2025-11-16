Este es el primer científico vivo que supera el millón de citaciones en Google Scholar

Yoshua Bengio, catedrático en la Universidad de Montreal. Foto: Maryse Boyce - Wikimedia - Creative Commons

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Antes del 2022, “inteligencia artificial” (IA) eran un par de palabras que no resultaban muy familiares para una gran parte de la población. Pero, a partir de ese año, entró al léxico de todos, luego del lanzamiento de ChatGPT al público general que, desde entonces, puede usar una versión de forma gratuita.

Aunque detrás de ese modelo de IA creado por OpenAI hay una lista larga de investigadores, es usual que uno salga a flote cuando se habla de chatbots: Yoshua Bengio.

No es que este científico informático haya estado al frente de ChatGPT, pero ha sido uno de los académicos que ha elaborado artículos científicos claves sobre algunas técnicas que han sido indispensables para que las máquinas puedan analizar texto.

(Lea “Hay que soltar el acelerador de los combustibles fósiles y cruzar los dedos”: Johan Rockström)

Su nombre, de hecho, está inevitablemente ligado a la IA. Lo suelen llamar uno de los padres de esa tecnología que está transformando mucho campos de la ciencia y muchas áreas laborales.

Ahora, Bengio acaba de lograr un registro más: se convirtió hace poco en la primera persona (viva) en ser citado más de un millón de veces en Google Scholar, un buscador donde se puede encontrar con facilidad artículos académicos, investigadores y algunas métricas que dan pistas de su trabajo.

(Lea En fotos: así se vio la superluna de noviembre, la más grande del año)

Bengio, Catedrático de la Universidad de Montreal, en Canadá, ha sido citado, en este instante, 1’010.826 veces. Su artículo más citado por colegas en todo el mundo es del 2014 y fue publicado en la revista Advances in neural information processing systems. Lo tituló Generative Adversarial Nets y tiene 105.482 citas.

El segundo artículo que más ha sido citado de Bengio fue publicado en la revista Nature. Su título es Deep learning y ha sido citado 104.495 veces. Lo escribió junto a Yann LeCun y Geoffrey Hinton.

De hecho, ellos tres fueron los ganadores del Premio Turing, que es uno de los más importantes en informática. Lo llaman el “Premio Nobel en Computación” y otorga USD 1 millón. Se los otorgaron en 2018 por “los avances conceptuales y de ingeniería que han convertido a las redes neuronales profundas en un componente crítico de la computación”.

"Más allá de la tecnología, las redes neuronales profundas han tenido un impacto social significativo. Cualquier persona con un teléfono inteligente se beneficia de las nuevas capacidades del aprendizaje profundo, incluyendo mejoras drásticas en el reconocimiento de voz, el etiquetado y la búsqueda de imágenes, la identificación de preferencias y la traducción de idiomas“, señaló, en aquel entonces, el jurado.

¿Hay investigadores con más de un millón de citaciones en Google Scholar?

Aunque no hay más científicos vivos cuyo trabajo haya sido citado más de un millón de veces, sí hay investigadores que fallecieron y que son referenciados con mucha frecuencia en trabajos académicos. Uno de ellos, por poner solo un ejemplo, es el filósofo francés Michel Foucault. Tiene 1′397.392 citaciones.

En todo caso, como le decía al portal de noticias de Nature Alberto Martín Martín, científico de la información de la Universidad de Granada, el número de citas que logre un investigador no siempre es un indicador fiable de que es un buen científico, pues muchos han “aprendido a manipularlo”.

Son varios los casos que se conocen en el mundo donde profesores logran ser citados miles de veces, incluso en trabajos que no tienen nada que ver con sus disciplinas. En Colombia, un ejemplo de eso es Tito Crissien, el exministro de Ciencias del gobierno de Iván Duque, como lo contamos en este artículo.