Este fósil de 67 millones de años no era lo que los científicos creían

Esta es una reconstrucción de una manada de Nanotyrannus atacando a un T. rex juvenil. Foto: Anthony Hutchings - Nature

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un grupo de investigadores acaba de descubrir la que sería, al parecer, una nueva especie de tiranosaurio (Tyrannosaurus), luego de analizar unos restos fósiles que estaban salvaguardados en el Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte (NCMNS). El hallazgo fue descrito en la revista Nature.

(Lea: Serpientes venenosas revelan sus ataques ultrarrápidos gracias al video de alta velocidad)

Según explican los investigadores, los restos conocidos como los “dinosaurios duelistas”, un fósil de 67 millones de años, no serían dos diminutos ejemplares jóvenes de Tyrannosaurus rex. Al parecer, estos fósiles, que fueron desenterrados en Montana en 2006, podrían ser especies distintas y más pequeñas.

Lindsay Zanno, coautora del estudio de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y jefa de paleontología del NCMNS, cuenta a The Guardian que tras una serie de análisis determinaron que no se trataría de un Tyrannosaurus rex juvenil, sino de un adulto de una especie diferente.

“Nuestro espécimen es un Nanotyrannus adulto que pesa solo 1.500 libras después de dos décadas de crecimiento”, asegura la doctora al medio británico y añade que este nombre ya se había asignado antes, pero fue a un pequeño cráneo encontrado en Montana en 1946.

Pero, con el paso de los años, algunos paleontólogos habían argumentado que ese pequeño cráneo en realidad correspondía a un Tyrannosaurus rex juvenil.

(Puede leer: Por primera vez reportan el nuevo banquete de las ratas: murciélagos)

En el artículo, los investigadores detallan que esta nueva especie cuenta con “un mayor número de dientes, manos agrandadas, cola más corta, patrón único de nervios craneales, senos paranasales y un menor tamaño corporal en la edad adulta”. Todas estas características, precisan, hace que sea “incompatible con la hipótesis de que este esqueleto sea un Tyrannosaurus rex adolescente”.

Además, indican que la especie Nanotyrannus lancensis vivió al mismo tiempo y habitó los mismos ecosistemas que el Tyrannosaurus rex. Este hallazgo, a los ojos de la doctora Zanno da muestra de que “algunos especímenes que anteriormente se consideraban juveniles de Tyrannosaurus rex son en realidad Nanotyrannus. Durante décadas, los paleontólogos han utilizado, sin saberlo, especímenes de Nanotyrannus como modelo para estudiar la biología del dinosaurio más famoso de la Tierra".

Esto justamente sucedió con Jane, un famoso fósil que fue descubierto en la Formación Hell Creek en 2001. Este esqueleto tampoco sería un Tyrannosaurus rex joven, sino Nanotyrannus, la nueva especie de tiranosaurio descrita.

(Le puede interesar: El cometa 3I/ATLAS volverá a ser visible desde la Tierra, ¿cómo verlo?)

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬