Este jet experimental de la NASA rompió la barrera de la velocidad del sonido: 1.480 km/h

Avión de investigación supersónico silencioso X-59 de la NASA. Foto: NASA/Lori Losey

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La misión Quesst de la NASA reportó un nuevo hito en la investigación que adelantan para lograr vuelos supersónicos silenciosos. El jet X-59 voló muy por encima de la velocidad del sonido y se comportó tal como los investigadores de la misión lo esperaban.

La NASA, con este proyecto, busca tener una aeronave que pueda superar la barrera de la velocidad del sonido sin generar ondas de ruido, pasando por encima de zonas habitadas sin que perturbe a las comunidades.

Las primeras pruebas de recolección de información de esta misión empezaron hace varios años, en 2018, así como el diseño y la construcción del X-59. Ahora, en sus primeras pruebas de vuelo, el avión ha roto dos récords muy rápidamente.

En un vuelo del 8 de junio alcanzó una velocidad de 1,1 Mach. El Mach es la referencia que utiliza la NASA para calcular la velocidad del sonido. Sin embargo, este varía según las condiciones de altitud y de concentración de gases que haya en el punto de la atmósfera en el que se mida.

Aunque estamos acostumbrados a una referencia general, que indica que la velocidad del sonido es de 1.235 km/h, esta en realidad puede ser menor cuando se vuela a una gran altitud.

En su primera prueba, al volar a 1,1 Mach, 0,1 por encima de la velocidad del sonido, el X-59 alcanzó los 1.140 km/h a una altitud de 13.200 metros. Pero, rápidamente rompió su propio récord.

En un vuelo realizado el viernes, 12 de junio, alcanzó 1,4 Mach, a una altura de 16.700 metros. Esto se traduce en, aproximadamente, 1.480 km/h, según la NASA.

Las condiciones de este último vuelo son las que se espera que cumpla el X-59 durante las misiones que realice. Es decir, ya se comprobó su funcionalidad en las condiciones que planteó Quesst hace varios años.

Pero el trabajo no termina aquí. Se espera que el X-59 cumpla más vuelos de prueba durante los próximos meses, hasta llegar a su prueba definitiva: pasar por encima de algunas comunidades en Estados Unidos para medir su principal objetivo: vuelos supersónicos silenciosos.

“El X-59 fue diseñado para volar a velocidad supersónica sin producir un fuerte estampido sónico. Sin embargo, en estos primeros vuelos supersónicos, ha estado acompañado por un avión de investigación F-15 de la NASA, un avión supersónico tradicional que produce estampidos que enmascaran cualquier ruido que emita el X-59″, explicó la NASA en un comunicado.

Es decir, todavía no se ha puesto a prueba la generación de ruido de esta aeronave. En sus próximos vuelos, el avión F-15 que lo acompaña llevará una sonda para empezar a tomar las primeras mediciones de su onda de ruido.

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