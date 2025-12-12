Este sábado, Gemínidas, una de las mejores lluvias de meteoros, alcanzará su punto máximo

La lluvia de meteoritos Gemínidas, que alcanza su punto máximo a mediados de diciembre de cada año, se considera una de las mejores y más confiables lluvias de meteoritos anuales. Foto: NASA

La noche de este sábado 13 y madrugada del domingo 14 ofrecerá un espectáculo en el cielo: la lluvia de meteoros Gemínidas, considerada como una de las mejores y más fiables, según la NASA. En el evento se pueden ver aproximadamente 120 meteoros por hora, pasando a una velocidad de 33,8 kilómetros por segundo.

Las Gemínidas son meteoros brillantes, rápidos y suelen ser de color amarillo. Alcanzan su punto máximo a mediados de diciembre de cada año y empezaron a aparecer a mediados del siglo XIX. Sin embargo, cuenta la NASA, las primeras lluvias no fueron destacables, pues solo se apreciaban entre 10 y 20 meteoros por hora.

Aunque la mayoría de estos eventos se originan en cometas, las Gemínidas se originan en el asteroide 3200 Faetón, que tarda 1,4 en orbitar el Sol. Cuando hace ese movimiento deja una estela de polvo, que termina colisionando con nuestra atmósfera, donde esos fragmentos se desintegran y crean vetas brillantes y coloridas en el cielo.

La NASA dice que es posible que Faetón sea un “cometa muerto” o un nuevo tipo de objeto que los astrónomos están considerando, llamado “cometa rocoso”. “La órbita altamente elíptica de Faetón, similar a la de un cometa, da credibilidad a esta hipótesis”, sostiene la agencia.

Consejos para ver mejorar la lluvia de meteoros

Las Gemínidas podrán verse tanto desde el hemisferio norte como desde el sur, aunque las condiciones más favorables de observación se darán en el hemisferio norte.

Comienzan alrededor de las 9 o 10 p.m., pero se ven durante la noche y antes del amanecer.

Busque un área alejada de las luces de la ciudad o de la calle. Acuéstese boca arriba con los pies hacia el sur y mire hacia arriba, contemplando el cielo tanto como sea posible. Después de unos 30 minutos en la oscuridad, sus ojos se adaptarán y comenzará a ver meteoros.

Tenga paciencia: el espectáculo durará hasta el amanecer, así que tendrá mucho tiempo para echar un vistazo.

