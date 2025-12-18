Este viernes el cometa 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano a la Tierra, ¿cómo verlo?

El cometa 3I/ATLAS fue visto por primera vez en julio de 2025. Foto: NASA, ESA, DAVID JEWITT (UCLA)

El cometa interestelar 3I/Atlas, visto por primera vez en julio de este año, realizará su aproximación más cercana a la Tierra este viernes, 19 de diciembre. Esta será una gran oportunidad para ver el objeto en su trayecto a través del sistema solar.

De acuerdo con los científicos que han estudiado el cometa, 3I/Atlas viaja a más de 210.000 kilómetros por hora y es el tercer objeto interestelar confirmado que entra en nuestro sistema solar, después de 1I/ʻOumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019).

La NASA ha explicado que este cometa no representa una amenaza para la Tierra, y aunque tendrá su punto más cercano, la distancia es amplia. El 19 de diciembre se encontrará a unos 274 millones de kilómetros, o más de 700 veces la distancia entre la Tierra y la Luna.

“Aún así, a esta distancia, los observadores del cielo que miran de este a noreste temprano en la mañana antes del amanecer podrían ver al cometa justo debajo de Regulus, una estrella en el corazón de la constelación Leo”, dice la NASA.

Para hacerlo, las personas necesitarán un telescopio con apertura de al menos 30 centímetros, y buscar un lugar alejado de las luces artificiales para poder apreciar mejor el cielo.

Sin embargo, también se podrá observar su trayectoria en línea. El Proyecto Telescopio Virtual, del Observatorio Astronómico Bellatrix en Italia, trasmitirá en vivo el paso de 3I/Atlas desde las 4:00 a.m. UTC, es decir, desde las 11:00 p.m., de este jueves, hora Colombia.

3I/ATLAS fue descubierto el 1 de julio por un telescopio financiado por la NASA en Chile, que forma parte del Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS).

Desde entonces, se ha convertido en un objeto relevante para los astrónomos por su origen interestelar, pues le otorga valor como “muestra de otro sistema estelar”. En palabras de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), estos cuerpos aportan pistas sobre cómo se forman los sistemas planetarios más allá del Sol. Otra de las características que lo hacen único es su trayectoria y actividad, porque ofrecen una ventana temporal limitada.

