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13 de agosto de 2026 - 04:00 p. m.

Esto encontró el estudio con ADN ambiental en cuevas más grande que se ha hecho en Colombia

Tras tomar muestras de ADN ambiental durante cinco años en 21 cuevas del país, un grupo de científicos publicó el estudio más completo que se haya hecho con esta técnica en Colombia y Sudamérica para describir la biodiversidad de los ecosistemas subterráneos.

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Redacción Ciencia

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