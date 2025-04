Estos son los 25 artículos científicos más citados del siglo XXI

El equipo de noticias de la revista científica Nature reveló los 25 artículos más citados del siglo XXI. Las citas son el medio por el cual los autores reconocen el trabajo previo que ha sido fundamental para sus propias investigaciones, indicando así su relevancia y el impacto que ha tenido en el avance del conocimiento científico. En pocas palabras, mientras un artículo sea más citado, mayor ha sido su influencia en la comunidad científica, ya que significa que ha servido de base o referencia para numerosos estudios posteriores. De ahí lo vistoso de saber cuáles han sido los más citados.

El equipo de Nature seleccionó cinco bases de datos para su análisis y calculó la mediana de sus clasificaciones. Estas bases de datos abarcan decenas de millones de artículos publicados en el siglo XXI, informa la revista.

Según esta metodología, el artículo más citado del siglo XXI es un informe de 2016 elaborado por investigadores del gigante Microsoft. La investigación trata sobre una nueva forma de diseñar redes neuronales profundas llamada residual learning o aprendizaje residual. En este estudio, los autores presentaron una nueva manera de construir redes neuronales artificiales, que son modelos inspirados en el cerebro humano y se usan para tareas como reconocer imágenes o entender el lenguaje. A esta nueva forma la llamaron redes neuronales residuales (ResNet). Lo innovador de esta propuesta es que permite crear redes mucho más profundas (es decir, con muchas más capas) sin que eso cause problemas al momento de entrenarlas.

Cuantas más capas tiene una red, más capaz es de aprender cosas complejas, pero también se vuelve más difícil de ajustar. Con ResNet, los investigadores encontraron una solución que hace más fácil entrenar redes profundas y mejora los resultados en tareas como identificar objetos en fotos. “En las cinco bases de datos seleccionadas, la publicación de Microsoft fue la más citada en dos, la segunda en otras dos y la tercera en una, lo que le otorga la mediana más alta en las cinco”, señala Nature Noticias en su informe.

El segundo artículo más citado del siglo XXI fue publicado en 2001 por el científico Thomas Schmittgen y su colega Kenneth Livak. En él presentaron una forma sencilla y práctica de analizar resultados de una técnica muy usada en biología llamada PCR en tiempo real, que sirve para medir qué tanto se “encienden” o expresan ciertos genes en una muestra. Su método ayuda a comparar si un gen está más activo en una muestra tratada (por ejemplo, con un medicamento) que en una sin tratar. Esta fórmula se volvió muy popular porque permite hacer esos cálculos de forma clara, rápida y confiable.

“El artículo de Schmittgen es popular porque sus fórmulas proporcionaron a los biólogos una forma sencilla de calcular los cambios en la actividad génica en respuesta a diferentes condiciones, como antes y después del tratamiento con un fármaco”, escribe el equipo de noticias de la revista científica.

Las publicaciones en la salud también tienen un papel importante en la lista. En la cuarta posición se encuentra el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, DSM-5 (2013), reconocido por ser la referencia principal a nivel mundial para el diagnóstico de trastornos mentales. Este manual, publicado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, clasifica y describe cientos de condiciones psicológicas, como la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, entre muchas otras. El DSM-5 se publicó tras una espera de más de 13 años desde la edición anterior, el DSM-IV-TR de 2000. Su influencia ha sido tan grande que ha trascendido el campo de la psiquiatría, impactando también en la psicología y el trabajo social.

En las posiciones novena y décima están las investigaciones que desarrolló GLOBOCAN, un proyecto de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), que forma parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su objetivo principal es proporcionar estimaciones actualizadas sobre la incidencia, mortalidad y prevalencia del cáncer en todo el mundo.

Estos son los 10 artículos más citados del siglo XXI:

Deep residual learning for image recognition (2016, preprint 2015)

Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the 2–ΔΔCT method (2001)

Using thematic analysis in psychology (2006)

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5 (2013)

A short history of SHELX (2007)

Random forests (2001)

Attention is all you need (2017)

ImageNet classification with deep convolutional neural networks (2017)

Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries (2020)