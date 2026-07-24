Estos son los cuatro ganadores del premio popularmente conocido como el Nobel de matemáticas

Los ganadores de la Medalla Fields de este año son, de izquierda a derecha, Hong Wang, Jacob Tsimerman, John Pardon y Yu Deng. Foto: Fundación Simons

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La Medalla Field, otorgada por la Unión Matemática Internacional (IMU, por sus siglas en inglés), es uno de los premios más prestigiosos de su disciplina, comúnmente denominado como el Premio Nobel de Matemáticas. El galardón otorga a cada uno de sus ganadores 15.000 dólares canadienses (alrededor de COP 34.098.225) y una medalla de oro con el rostro del matemático griego Arquímedes.

Este 23 de julio, durante el Congreso Internacional de Matemáticos (ICM), en Estados Unidos, fueron anunciados los cuatro ganadores de 2026, que se desempeñan en diversas subdisciplinas de las matemáticas, desde la teoría de números hasta la física matemática. Son los matemáticos Yu Deng, de la Universidad de Chicago; Hong Wang (la tercera mujer de la historia en ganarlo) de la Universidad de Nueva York y del Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES) de Francia, el estadounidense John Pardon, de la Universidad de Stony Brook en Nueva York y el ruso Jacob Tsimerman, de la Universidad de Toronto, residente en Canadá. Aunque todos trabajan en Norteamérica, dos de ellos nacieron en China: Deng y Wang.

“Los cuatro galardonados ejemplifican la profundidad, la originalidad y la vitalidad de las matemáticas contemporáneas, y estamos encantados de celebrar sus logros en el Congreso Internacional de Matemáticos”, declaró Hiraku Nakajima, presidente de la IMU.

Sobre los ganadores

Deng, de 37 años y originario de Shenzhen, se especializa en ecuaciones diferenciales, que sirven, entre otras cosas, para describir fenómenos físicos. Su mayor logro ha sido avanzar en uno de los problemas planteados por el matemático alemán David Hilbert, hacia 1900. En ese entonces, retó a los matemáticos a que demostraran cómo el movimiento de átomos o moléculas da origen al comportamiento aparentemente continuo de los fluidos.

Deng y dos de sus colegas demostraron matemáticamente que las interacciones microscópicas entre partículas conducen a ecuaciones que describen ese comportamientode los fluidos. Sus resultados también permitieron explicar la razón por la que, aunque las interacciones entre moléculas son reversibles, el comportamiento de un fluido a gran escala no lo es.

Por su parte, Wang, mujer matemática de 34 años creció en Guilin, en el sur de China, y obtuvo su licenciatura en la Universidad de Pekín y su doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en Cambridge. Wang se ha especializado en el análisis armónico, es decir, el estudio de cómo las funciones matemáticas, como las ondas sonoras pueden descomponerse en sus componentes básicos de frecuencia gracias a algo llamado la transformada de Fourier.

Wang logró responder una pregunta aparentemente sencilla que planteó el matemático japonés Sōichi Kakeya en 1917: si colocas una aguja sobre una mesa, ¿cuánto espacio necesitas para girarla 360 grados? La sorprendente respuesta es que, prácticamente, no se necesita nada de espacio. Junto con su compañero Joshua Zahl, Wang llevó este problema a las tres dimensiones y demostró que la forma ideal para realizar ese giro es un fractal, una figura geométrica con propiedades que facilitan este tipo de análisis matemático.

Otro de los ganadores de la Medalla Fields fue Tsimerman, de 38 años y nacido en Rusia. Su principal área de interés es la teoría de números, en particular si ciertas ecuaciones conicidad como diofánticas que buscan determinar cuándo una ecuación puede tener soluciones con números enteros. Tsimerman ha realizado al demostrar, junto con otros investigadores, resultados clave sobre las llamadas variedades de Shimura, que son estructuras matemáticas para estudiar problemas complejos de la geometría y la teoría de números.

Finalmente, Pardon, estadounidense de 37 años también logró resolver parcialmente otro de los problemas de Hilbert, el matemático alemán. En su tesis doctoral, Pardon desarrolló nuevas herramientas para distinguir diferentes tipos de espacios matemáticos. Luego, utilizó esas herramientas para resolver problemas importantes de la geometría simpléctica y de contacto, que son áreas de las matemáticas que tienen que ver con la forma como se estudian ciertos espacios y movimientos. Sus investigaciones también se han aplicado en física, en relación con la teoría de cuerdas.

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