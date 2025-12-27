Logo El Espectador
Ciencia
Estudiar el cerebro de una mariposa para resolver un misterio de los animales

Ciéntificos están tratando de develar uno de los últimos misterios que aún no comprendemos bien de los animales migratorios. Y, es posible, que una de las mariposas más populares les dé la pista clave.

Alexa Robles-Gil / The New York Times
27 de diciembre de 2025 - 02:12 p. m.
Robin Grob pone un electrodo dentro del cerebro de una mariposa.
Foto: NYT - MARK FELIX

En noviembre, en un cobertizo bajo un cielo despejado en Texas, Robin Grob sometió a una mariposa monarca a una operación a cerebro abierto.

Unas tiras de cinta adhesiva mantenían abiertas las alas negras y naranjas de la mariposa y sujetaban su cuerpo peludo y manchado de blanco bajo un microscopio. A través del lente, el cerebro aparecía como una masa diminuta y amarillenta, en la que se había insertado un tetrodo —cuatro electrodos, cada uno más fino que un cabello humano. Mirando hacia abajo, Grob, neurobiólogo de la Universidad Noruega de...

Por Alexa Robles-Gil / The New York Times

pedrito opinador(59003)Hace 7 minutos
Estudiar el cerebro de una mariposa es como estudiar el cerebro de petro
