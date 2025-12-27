Estudiar el cerebro de una mariposa para resolver un misterio de los animales

Robin Grob pone un electrodo dentro del cerebro de una mariposa.
Foto: NYT - MARK FELIX
En noviembre, en un cobertizo bajo un cielo despejado en Texas, Robin Grob sometió a una mariposa monarca a una operación a cerebro abierto.
Unas tiras de cinta adhesiva mantenían abiertas las alas negras y naranjas de la mariposa y sujetaban su cuerpo peludo y manchado de blanco bajo un microscopio. A través del lente, el cerebro aparecía como una masa diminuta y amarillenta, en la que se había insertado un tetrodo —cuatro electrodos, cada uno más fino que un cabello humano. Mirando hacia abajo, Grob, neurobiólogo de la Universidad Noruega de...
Por Alexa Robles-Gil / The New York Times
