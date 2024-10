Europa evalúa a un velocista paralímpico como posible primer astronauta con discapacidad

La ESA le respondió a The Guardian que está sometiendo metódicamente a McFall a los requisitos de una misión de seis meses a la Estación Espacial Internacional. Foto: NASA - NASA

Juan McFall nació en Frimley, en el sur del Reino Unido, en 1981. En 2014, John se graduó como Licenciado en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cardiff, Reino Unido. Se convirtió en miembro del Real Colegio de Cirujanos en 2016 y actualmente se encuentra seleccionado como miembro de la reserva de astronautas de la Agencia Espacial Europea y para participar en el estudio de viabilidad de la ESA llamado “¡Fly!”, un programa que busca mejorar la comprensión actual de la ciencia y superar las barreras que presentan los vuelos espaciales para los astronautas con discapacidad física.

McFall sufrió un accidente de motocicleta que le provocó la amputación de la pierna derecha a los 19 años. Después de eso, se convirtió en atleta profesional de pista y campo en 2005 y representó a Gran Bretaña e Irlanda del Norte como velocista paralímpico. Mientras era atleta, John formó parte del Consejo de Atletas de Atletismo del Reino Unido, donde fue la voz de sus compañeros atletas en el Programa de Podio de Clase Mundial. De 2014 a 2016, John fue médico fundador del Servicio Nacional de Salud británico y trabajó en una variedad de especialidades médicas y quirúrgicas en el sureste de Gales, Reino Unido.

El británico está casado y tiene tres hijos. Sus deportes favoritos son correr y andar en bicicleta de montaña. Sus otros intereses incluyen tocar la guitarra, viajar, la carpintería y el bricolaje. Durante su etapa como deportista profesional, McFall ganó varios premios, entre ellos, medalla de bronce paralímpica en los 100 m en los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008, además de medallista de plata mundial en 100 m y medallista de bronce en 200 m, Comité Paralímpico Internacional en 2006. No hay garantía de que McFall vaya al espacio.

La ESA le respondió a The Guardian que está sometiendo metódicamente a McFall a los requisitos de una misión de seis meses a la Estación Espacial Internacional. “Tenemos que proporcionar datos para demostrar que es posible”, le explicó a ese periódico. “Así que no es como si la gente dijera: ‘no puedes hacerlo, no es posible’. Es más bien: ‘no dudamos de que esto sea posible, es solo que nadie lo ha hecho’”. Si todo sale en orden, entre 2027 y finales de esta década el mundo podría ver a un astronauta europeo con una discapacidad física formar parte de la tripulación de la Estación Espacial Internacional.