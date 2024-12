Estos son los eventos astronómicos que podrá observar en enero de 2025

Esta es una representación en la que puede apreciarse la alineación de los planetas que se verá durante enero. Foto: NASA/JPL-Caltech

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por su sigla en inglés) dio a conocer los eventos astronómicos que tendrán lugar durante el primer mes de 2025. Algunos de ellos podrán observarse a simple vista en las noches con cielo despejado.

El más importante, debido a que no ocurre todos los años, será una “alineación” de varios planetas que brillarán en el cielo a lo largo del mes. “Durante todo el mes, después del anochecer, se verá a Venus y Saturno en el suroeste durante las primeras horas, mientras que Júpiter brillará muy alto y Marte saldrá por el este”, indicó la agencia espacial estadounidense en un comunicado.

Los científicos de esa organización aclaran que, aunque suele llamársele “alineación”, la realidad es que todos los planetas se encuentran usualmente alineados en una eclíptica, que es el curso normal de los planetas mientras giran alrededor del sol.

Este nombre lo recibe porque visualmente parecerán ubicados en una misma línea a través del cielo, y serán visibles porque durante todas las noches de enero, por su posición en el sistema solar, brillarán reflejando la luz del Sol.

A estos planetas, se suman Urano y Neptuno, que también serán visibles, pero no brillarán. Esto quiere decir que para observarlos será necesario el uso de un telescopio. “Estas oportunidades de ver varios planetas no son muy raras, pero no suceden todos los años, por lo que vale la pena echarles un vistazo”, afirmó la NASA en su comunicado.

La primera lluvia de meteoros del 2025

Se espera que el viernes, 3 de enero, la lluvia de meteoros Cuadrántidas llegué a su punto máximo. Esto implica que será el momento en el que más meteoros podrán observarse por hora: entre 20 y 30. Para observarlos, será necesario estar en un cielo despejado, oscuro y con pocas interferencias de luz artificial.

Otros eventos astronómicos destacados

De acuerdo con la NASA, el 17 y 18 de enero se presentará la conjunción de Venus y Saturno. Los planetas se acercarán a una distancia de dos grados al observarse desde la Tierra, “apenas un par de dedos” entre uno y otro, para hacerse una idea.

“Recuerda que, en realidad, están a cientos de millones de kilómetros de distancia en el espacio, por lo que, cuando los observes, ¡estarás mirando directamente al sistema solar!”, explicó la NASA.

Además, durante todo enero también será visible la oposición directa de Marte con el Sol, observándolos desde la Tierra. Esto quiere decir que el planeta brillará intensamente todas las noches, al reflejar la luz de la estrella de nuestro sistema solar.

