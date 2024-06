Falleció William Anders, ex astronauta de la histórica misión espacial Apolo 8

El ex astronauta William Anders falleció en un accidente aéreo a los 90 años. Foto: AFP - Kevin Winter - AFP

William Anders, ex astronauta de la histórica misión espacial Apolo 8 y quien tomó la icónica fotografía ‘Earthrise’ (Amanecer de la Tierra) desde la Luna, falleció este viernes (7 de junio) en un accidente aéreo.

Anders, que tenía 90 años, piloteaba un avión que se desplomó sobre el mar frente a las islas de San Juan, en el Estado de Washington (Estados Unidos). La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación están investigando el accidente.

Apolo 8 fue la misión que llegó a la Luna en 1968. Salió de la Tierra el 21 de diciembre y aterrizó el 27. Para Anders, su fotografía fue la contribución más significativa al programa espacial de la NASA.

“Íbamos hacia atrás y boca abajo, no veíamos realmente la Tierra ni el Sol, y cuando dimos la vuelta y vimos la primera salida de la Tierra, eso fue, sin duda, la cosa más impresionante. Ver este orbe tan delicado y colorido, que a mí me parecía un adorno de árbol de Navidad, emergiendo sobre este paisaje lunar tan austero y feo, realmente contrastó”, contó en un documental de la BBC.

El astronauta decía que aunque sabía la misión Apolo 8 no estaba libre de riesgos, había razones de exploración y patrióticas para seguir adelante: había una probabilidad de tres de que la tripulación no regresara. Anders fue quien se aseguró de que el módulo de comando y el módulo de servicio del Apolo 8 funcionaran.

“No sé quién lo dijo, tal vez todos dijimos: ‘Dios mío. ¡Mira eso!’. Y surgió la Tierra. No habíamos tenido ninguna discusión sobre el terreno, ni ninguna información, ni instrucciones sobre qué hacer. Dije en broma: ‘Bueno, no está en el plan de vuelo’, y los otros dos tipos me gritaban que les diera cámaras. Tenía la única cámara a color con lente larga. Todos gritaban pidiendo cámaras y empezamos a tomar fotografías”, recordaba.

Su hijo Greg Anders, quien confirmó la muerte a la Associated Press, dijo que “la familia está devastada. Era un gran piloto y lo extrañaremos muchísimo”.

