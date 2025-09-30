Logo El Espectador
Ciencia
Un acto de resistencia para sobrevivir a la hostilidad de Colombia con la ciencia

La fundación que entrega uno de los premios más importantes en ciencia en Colombia cumple 70 años y los celebrará en la noche de este 1 de octubre con una gala especial, donde también anunciará a los nuevos ganadores. ¿Cómo ha logrado sobrevivir por tanto tiempo en un país cuyos gobiernos suelen darle la espalda a los investigadores? Hablamos con su directora, Adriana Correa.

Sergio Silva Numa
Sergio Silva Numa
30 de septiembre de 2025 - 11:56 p. m.
Adriana Correa, directora de la Fundación Alejandro Ángel Escobar.
Adriana Correa, directora de la Fundación Alejandro Ángel Escobar.
Foto: Cortesía FAAE

La ciencia en Colombia siempre ha sido el patito feo de los gobiernos. Aunque todos los candidatos prometen mejorar el monto que destinarán al Ministerio de Ciencias, la promesa suele disolverse a los pocos meses. En el caso del gobierno de Gustavo Petro, las cifras hablan solas: en 2025 para esa cartera se destinó un poco más de COP $266.000 millones, que equivale a uno de los porcentajes más bajos del PIB que le han destinado en toda su historia (y cuando era Colciencias). En 2023, le dieron COP $487.000 millones.

Aunque es cierto que hay...

Sergio Silva Numa

Por Sergio Silva Numa

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
Mario Giraldo(196)Hace 11 minutos
Una entrevista que en la pregunta le dice al entrevistado como contestar, demuestran gran ignorancia con relacion al presupuesto de ciencia en el pais. Pues recibe presupuestos de muchas fuentes: Agrosavia, los nueves cenis, ciat, regalias, MinAgr, fuerzas armadas, ministerio de ambiente, las CARs, BanRep, planeacion, cooperacion internacional y ademas minedu con todo su sistema de U publicas y hasta el sena. La plata no sale de un solo bolsillo y le llega a muchos destinos en todo el pais.
