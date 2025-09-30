Un acto de resistencia para sobrevivir a la hostilidad de Colombia con la ciencia

Adriana Correa, directora de la Fundación Alejandro Ángel Escobar. Foto: Cortesía FAAE

La ciencia en Colombia siempre ha sido el patito feo de los gobiernos. Aunque todos los candidatos prometen mejorar el monto que destinarán al Ministerio de Ciencias, la promesa suele disolverse a los pocos meses. En el caso del gobierno de Gustavo Petro, las cifras hablan solas: en 2025 para esa cartera se destinó un poco más de COP $266.000 millones, que equivale a uno de los porcentajes más bajos del PIB que le han destinado en toda su historia (y cuando era Colciencias). En 2023, le dieron COP $487.000 millones.

Aunque es cierto que hay...