Los detalles inéditos que hallaron científicos en los objetos del galeón San José

Imagen de una de las macuquinas recolectadas del galeón San José y que están analizando investigadores. Foto: Servicio Geológico Colombiano - David Amado Pintor

A finales de noviembre del 2025, los colombianos vimos unas imágenes inéditas. Después de 10 años de espera, conocimos los primeros objetos del mítico galeón San José. Tras una semana de intenso trabajo a bordo del buque de la Armada Nacional ARC Caribe, en el que había unas cien personas, recolectaron del fondo del mar dos tazas de porcelana, junto con otros dos fragmentos y tres macuquinas de oro, el nombre que le daban a las monedas fabricadas de forma artesanal durante la Colonia. También lograron recolectar un artefacto que se robó todas...