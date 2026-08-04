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Los detalles inéditos que hallaron científicos en los objetos del galeón San José

Revelamos los hallazgos que hizo un grupo de científicos de varias entidades públicas colombianas al examinar las piezas que fueron recolectadas del galeón San José a finales del 2025. Se encontraron con varias sorpresas y ya saben con precisión algunos detalles de esos objetos que les habían generado muchas preguntas.

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Sergio Silva Numa
Sergio Silva Numa
05 de agosto de 2026 - 01:16 a. m.
Imagen de una de las macuquinas recolectadas del galeón San José y que están analizando investigadores.
Imagen de una de las macuquinas recolectadas del galeón San José y que están analizando investigadores.
Foto: Servicio Geológico Colombiano - David Amado Pintor

A finales de noviembre del 2025, los colombianos vimos unas imágenes inéditas. Después de 10 años de espera, conocimos los primeros objetos del mítico galeón San José. Tras una semana de intenso trabajo a bordo del buque de la Armada Nacional ARC Caribe, en el que había unas cien personas, recolectaron del fondo del mar dos tazas de porcelana, junto con otros dos fragmentos y tres macuquinas de oro, el nombre que le daban a las monedas fabricadas de forma artesanal durante la Colonia. También lograron recolectar un artefacto que se robó todas...

Sergio Silva Numa

Por Sergio Silva Numa

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
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