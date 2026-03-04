Publicidad

Lo que revelan las mandíbulas de un mono de 13 millones de años encontrado en la Tatacoa

Hace más de 20 años, mientras caminaba por La Tatacoa, Andrés Vanegas encontró una mandíbula fósil que decidió conservar, aunque al principio le dijeron que no era de primate. Hoy, tras varios análisis y junto a un equipo de científicos, publica un estudio que confirma que pertenecía a un pariente temprano de los monos aulladores y aporta claves sobre la evolución de los primates en América.

Juan Diego Quiceno
04 de marzo de 2026 - 12:00 a. m.
Andrés Vanegas recorriendo La Tatacoa, donde encontró las mandíbulas de un mono de 13 millones de años. /Andrés Vanegas.
Foto: Andrés Vanegas.

Esta historia comienza con un azar, de esos que, aunque parezcan casuales, suelen encontrar solo a personas como Andrés Vanegas, director del Museo La Tatacoa en La Victoria. “Desde niño aprendí a buscar fósiles”, recuerda por teléfono. Bajo el sol de la Tatacoa, él y su hermano, Rubén Vanegas, aprendieron a reconocer, en lo que para cualquier visitante sería quizá solo una roca, el rastro de un animal antiguo.

“Un día de los 2000 yo me fui para una localidad que se llama La Repartidora, a unos cinco kilómetros, más o menos, de La Victoria...

