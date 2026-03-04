Lo que revelan las mandíbulas de un mono de 13 millones de años encontrado en la Tatacoa

Andrés Vanegas recorriendo La Tatacoa, donde encontró las mandíbulas de un mono de 13 millones de años. /Andrés Vanegas. Foto: Andrés Vanegas.

Esta historia comienza con un azar, de esos que, aunque parezcan casuales, suelen encontrar solo a personas como Andrés Vanegas, director del Museo La Tatacoa en La Victoria. “Desde niño aprendí a buscar fósiles”, recuerda por teléfono. Bajo el sol de la Tatacoa, él y su hermano, Rubén Vanegas, aprendieron a reconocer, en lo que para cualquier visitante sería quizá solo una roca, el rastro de un animal antiguo.

“Un día de los 2000 yo me fui para una localidad que se llama La Repartidora, a unos cinco kilómetros, más o menos, de La Victoria...