Ciencia
Hallan una nueva especie de cocodrilo que vivió hace 70 millones de años

Los cocodrilos que hay actualmente son solo una pequeña muestra de lo que fueron en el pasado. Una nueva especie hallada en la Patagonia argentina muestra cómo eran estos animales hace 70 millones de años y las principales diferencias con los actuales.

28 de agosto de 2025 - 02:00 p. m.
Kostensuchus pertenece a una familia conocida como los peirosáuridos que vivió en América del Sur y África durante el Cretácico. /Gabriel Diaz Yanten
Foto: Gabriel Diaz Yanten

Es probable que en algún momento haya visto los famosos glaciares del sur de la Patagonia. Extensas montañas cubiertas de nieve, lagos y gigantescos bloques de hielo que se han convertido en un atractivo turístico en Argentina. Sin embargo, el frío paisaje que hoy caracteriza esta zona no siempre fue así. Hace millones de años, la Patagonia era un lugar más cálido y húmedo, donde habitaron cientos de dinosaurios y otras especies que se extinguieron.

Justamente, una de esas especies fue descubierta recientemente por un grupo de...

