Herramientas de 160.000 años cuestionarían lo que se creía sobre la tecnología prehistórica

Un grupo de científicos chinos anunció el descubrimiento de una serie de herramientas “sofisticadas” en un sitio arqueológico en China datadas de más de 160.000 años de antigüedad.

De acuerdo con los investigadores, este “descubrimiento cuestiona la percepción de que la tecnología de herramientas de piedra en Asia estaba rezagada con respecto a Europa y África durante este período”, según escribió el equipo de investigación en un comunicado sobre el descubrimiento.

Las herramientas fueron inicialmente halladas en 2017 en la provincia de Henan, en el centro de China, en donde investigadores hallaron más de 2,600 elementos de este tipo. La mayoría de estos artefactos, según precisaron los investigadores, son relativamente pequeños, midiendo, en promedio, poco menos de cinco centímetros.

“Los análisis tecnológicos, tipológicos y funcionales revelan la presencia de comportamientos tecnológicos avanzados que abarcan un período de más de 90000 años. Los homínidos de Xigou utilizaron métodos de núcleo sobre lasca y discoides para obtener eficazmente lascas de pequeñas dimensiones con las que fabricar una amplia gama de herramientas”, precisan los investigadores en un estudio publicado en la revista Nature Comunications.

Análisis detallados de las herramientas apuntan a que estas eran utilizadas para el procesamiento de material vegetal, en particular madera.

En entrevista con el portal IFLScience, Ben Marwick, profesor de arqueología en la Universidad de Washington, aseguró que aún no es claro qué especie humana realizó estas herramientas.

“La identidad exacta de los creadores de estas herramientas no está clara, ya que durante ese período probablemente convivían varias especies de homínidos en la región. Por lo tanto, podrían ser, por ejemplo, los denisovanos, los H. longi, los H. juluensis o los H. sapiens quienes fabricaron estas herramientas. Esperamos que futuros trabajos permitan recuperar restos fósiles o ADN que arrojen más luz sobre esta interesante cuestión”.

Los investigadores del estudio aseguran que, aunque aún faltan elementos para tener una imagen más completa, el análisis de estas herramientas permite establecer que los ocupantes de estos sitios tenían el conocimiento sofisticado para desarrollar lascas más efectivas y uniformes.

En ese sentido, los autores sostienen que estos hallazgos cuestionan la idea de que las poblaciones de homínidos que habitaron Asia hace miles de años solo producían herramientas “conservadoras”.

“Los complejos avances tecnológicos registrados en Xigou indican que los homínidos desarrollaron estrategias de adaptación que mejoraron su capacidad de supervivencia en los entornos fluctuantes del Pleistoceno medio tardío y el Pleistoceno tardío medio en Asia oriental”, concluyen los autores del estudio.

