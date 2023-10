Huellas de más de 20 mil años son la evidencia más antigua de humanos en América

Para la nueva investigación se utilizaron dos materiales diferentes que se encontraron en White Sands: granos de cuarzo y polen de coníferas (unas plantas) antiguas. Foto: Servicio de Parques Nacionales de EE. UU

Según una reciente investigación publicada en Science, huellas humanas fósiles encontradas en el parque nacional White Sands, Nuevo México (Estados Unidos), son la evidencia más antigua hasta ahora conocida de la presencia humana en América. Las huellas tienen entre 21.000 y 23.000 años.

La posible edad de estas huellas se informó por primera vez en 2021 en otro estudio también publicado en Science. Sin embargo, a los científicos les quedaron algunas dudas relacionadas con las semillas de plantas acuáticas utilizadas para dar con la datación original.

Thomas Urban, de la Universidad de Cornell, que participó en el estudio de 2021, afirmó para The Guardian que “este es un tema que siempre ha sido controvertido porque es muy importante: se trata de cómo entendemos el último capítulo del poblamiento del mundo”.

Para la nueva investigación se utilizaron dos materiales diferentes que se encontraron en White Sands: granos de cuarzo y polen de coníferas (unas plantas) antiguas. Los científicos analizaron 75.000 granos de polen puro de la misma capa sedimentaria que contenía las huellas. Según Kathleen Springer, geóloga investigadora del Servicio Geológico de Estados Unidos y coautora del nuevo artículo, “la datación del polen es ardua y estresante”.

Los hallazgos cuestionan la idea de que los humanos llegaron hace 15.000 años, antes de que el aumento del nivel del mar cubriera el puente terrestre de Bering, entre lo que hoy son Rusia y Alaska.

Por su parte, citada por The Guardian, Jennifer Raff, genetista antropológica de la Universidad de Kansas, que no participó en el estudio, afirmó que “White Sands es único porque no hay duda de que estas huellas fueron dejadas por personas, no es ambiguo”.

