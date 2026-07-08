¿Influye dónde se cultiva el aguacate en su valor nutricional? Este estudio tiene respuestas

El 60% de un aguacate está compuesto por aceites, algo que también ha despertado el interés de investigadores por sus contenidos lipídicos. EFE/ David Toro Foto: EFE - David Toro

Los aguacates (Persea americana Mill.) se han convertido en uno de los cultivos más apetecidos. Las cifras más recientes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) muestran que la producción mundial pasó de 2,7 millones de toneladas métricas a principios del siglo XXI a más de 8,1 millones en 2022.

Cifras de la misma organización apuntan a que en Colombia, entre 2011 y 2021, el área cultivada para este cultivo creció un 335 %, pasando de...