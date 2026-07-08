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¿Influye dónde se cultiva el aguacate en su valor nutricional? Este estudio tiene respuestas

Investigadores colombianos y mexicanos sostienen que aún persisten muchas dudas sobre la relación entre el consumo de aguacate y sus beneficios para la salud. En busca de respuestas, analizaron frutos cultivados en distintas partes del mundo para identificar diferencias en su composición nutricional.

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Fernán Fortich
Fernán Fortich
08 de julio de 2026 - 05:28 p. m.
El 60% de un aguacate está compuesto por aceites, algo que también ha despertado el interés de investigadores por sus contenidos lipídicos. EFE/ David Toro
El 60% de un aguacate está compuesto por aceites, algo que también ha despertado el interés de investigadores por sus contenidos lipídicos. EFE/ David Toro
Foto: EFE - David Toro

Los aguacates (Persea americana Mill.) se han convertido en uno de los cultivos más apetecidos. Las cifras más recientes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) muestran que la producción mundial pasó de 2,7 millones de toneladas métricas a principios del siglo XXI a más de 8,1 millones en 2022.

Cifras de la misma organización apuntan a que en Colombia, entre 2011 y 2021, el área cultivada para este cultivo creció un 335 %, pasando de...

Fernán Fortich

Por Fernán Fortich

Periodista con enfoque en temas ambientales, posthumanistas y sociales.@fernanfortichrffortich@elespectador.com
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