Instalarán nuevos equipos para monitorear la actividad del volcán Puracé

En medio del estado de alerta naranja en el que se encuentra el volcán Puracé, instalarán una cámara térmica para monitoreo nocturno y cenizómetros.

Redacción Ciencia
02 de diciembre de 2025 - 01:39 a. m.
Imagen del volcán Puracé durante el domingo 30 de noviembre.
Imagen del volcán Puracé durante el domingo 30 de noviembre.
Foto: SGC
El volcán Puracé ha sido noticia en los últimos días, luego de que su estado de alerta pasara de amarillo a naranja, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) el sábado, 29 de noviembre. Ahora, instalarán una nueva cámara térmica para fortalecer el monitoreo de la actividad volcánica.

Pasar de alerta amarilla a naranja significa que, como parte de la actividad normal de los volcanes activos, como el Puracé y varios más en Colombia, hay variaciones que hacen más probable una erupción. Sin embargo, esto no quiere decir que haya certeza de que el Puracé hará erupción, un escenario que se informará solo cuando el estado de alerta cambie a rojo.

Como parte de las acciones que se toman por parte del SGC y otras entidades, como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se hace un monitoreo constante y completo de la actividad del volcán y de las medidas de prevención que deben tomarse en las poblaciones cercanas.

Justamente, en el marco de esas acciones para mejorar el monitoreo del volcán, el SGC anunció que mañana instalará “una nueva cámara térmica que permite tener una visual del volcán en modo nocturno y confirmar eventualmente si existen columnas de gases o de cenizas en horas de la noche”, informó Nathalia Contreras, directora de Geoamenazas del SGC.

La funcionaria también explicó que se instalarán cenizómetros con el fin de tomar muestras del material que expulsa el volcán para su análisis. El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo ampliado, en el que se encuentra el SGC, seguirá reuniéndose para monitorear la actividad del volcán.

Las autoridades han recomendado seguir atentamente las indicaciones de los organismos de prevención del riesgo y compartir únicamente la información oficial de entidades como el SGC, con el fin de evitar la desinformación alrededor de la actividad del volcán Puracé.

Por Redacción Ciencia

