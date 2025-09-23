Japón perdió contacto con su nave en Venus: la humanidad pierde sus ojos en el planeta

Luego de 15 años de misión, la agencia espacial japonesa decidió clausurar la misión que exploraba la atmosfera de este planeta. Se tendrán que esperar varios años hasta que otra nave explore de nuevo el planeta. Foto: Nasa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) confirmó que, tras 15 años de misión, perdió contacto con la nave Akatsuki —conocida como el orbitador climático de Venus—, lo que deja a la humanidad sin “ojos” directos en el planeta.

“La comunicación con Akatsuki se perdió durante las operaciones a finales de abril de 2024, a raíz de un incidente en un modo de control de mantenimiento de actitud de menor precisión durante un período prolongado”, explicó la JAXA en un comunicado.“Aunque se llevaron a cabo operaciones de recuperación para restablecer la comunicación, hasta ahora no ha habido suerte. Teniendo en cuenta que la nave espacial ha envejecido, superando con creces su vida útil prevista, y que ya se encontraba en la fase final de su funcionamiento, se ha decidido poner fin a las operaciones”.

Según recordó la JAXA, la misión enfrentó complicaciones desde el inicio. En diciembre de 2010, durante su aproximación a Venus, la sonda debía ejecutar una maniobra de desaceleración para entrar en órbita. Sin embargo, un fallo en el sistema provocó que quedara mucho más arriba de lo previsto.

Fue un error que le costó a la agencia cinco años, pues luego de realizar maniobras con el sistema de propulsión auxiliar durante varios meses, mientras la nave orbitaba el Sol, la JAXA anunció en 2015 que logró regresar la nave a la órbita del planeta.

Desde esa posición, aunque no era la prevista, el orbitador comenzó a capturar imágenes detalladas de Venus y a recopilar datos inéditos sobre su órbita.

La nave enfrentó varios problemas menores en los años siguientes, hasta que en 2024 la agencia espacial japonesa perdió contacto con la sonda. Un año después, la JAXA anunció el fin de la misión al no haber logrado restablecer la comunicación.

“Akatsuki observó continuamente la atmósfera de Venus durante más de ocho años. Los logros científicos de la misión se centraron en la meteorología planetaria e incluyeron el descubrimiento de la mayor onda de montaña (ondas gravitatorias estacionarias) del sistema solar, la elucidación del mecanismo que mantenía la circulación atmosférica de alta velocidad (superrotación) alrededor de Venus y la aplicación por primera vez a Venus de técnicas de asimilación de datos (muy utilizadas en la investigación meteorológica de la Tierra)”, indicó la JAXA, a través de un comunicado.

Si bien el cese de esta misión significa que la humanidad se quedará sin satélites dedicados a la exploración de Venus en el corto plazo, aún permanecen en desarrollo las misiones DAVINCI y EnVision —esta última en alianza con la Agencia Espacial Europea (ESA)—, mientras que VERITAS enfrenta retrasos significativos y limitaciones de financiamiento que han pospuesto su lanzamiento hasta, al menos, la próxima década.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬