Jim Lovell, astronauta que comandó el Apolo 13, falleció a los 97 años

El astronauta Jim Lovell falleció el jueves 7 de agosto a los 97 años. Así lo informó la NASA por medio de un comunicado publicado durante el fin de semana, en el que destacaron los logros de quien fue el comandante de la misión Apolo 13.

"La NASA envía sus condolencias a la familia del Capitán Jim Lovell, cuya vida y obra inspiraron a millones de personas a lo largo de las décadas. El carácter y la valentía inquebrantable de Jim ayudaron a nuestra nación a llegar a la Luna y transformaron una posible tragedia en un éxito del que aprendimos muchísimo. Lamentamos su fallecimiento al tiempo que celebramos sus logros“, escribió la agencia espacial en el documento.

Lovell fue uno de los primeros astronautas en orbitar la Luna, el satélite natural de la Tierra, cuando fue piloto del módulo de mando de la misión Apolo 8. Esa fue la misión que demostró que el alunizaje era una hazaña posible, y que se lograría exitosamente en el Apolo 11.

El astronauta también hizo parte de la misión Apolo 13, que tenía como objetivo volver a la Luna. Sin embargo, durante su viaje, un tanque de oxígeno explotó en el módulo de mando de la misión, causando daños en la nave espacial.

Lovell hizo parte de la maniobra en la que, junto a sus compañeros de tripulación y el equipo de la NASA en la Tierra, se valieron de su módulo lunar como un “bote salvavidas”, según escribió la agencia espacial, para poder retornar con seguridad al planeta.

Este suceso dejó una huella permanente del paso de Lovell por la NASA. Aunque no logró llegar a la Luna, sí se convirtió en la primera persona en completar cuatro viajes exitosos al espacio, dejando un importante legado en la agencia espacial.

