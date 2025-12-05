Revelan la cadena oculta de eventos que dio origen a una de las peores pandemias de la historia

(Imagen de referencia) La pandemia de la peste negra mató, entre 1347 y 1353, hasta el 60 % de la población de algunas zonas de Europa. Foto: Agencia Sinc

Escritas dentro de los árboles de los Pirineos, que se extienden por más de 430 kilómetros entre España y Francia, un grupo de científicos encontró unas de las pruebas que explicarían la excepcional y rara cadena de eventos que desembocó en la pandemia de la peste negra, que mató, entre 1347 y 1353, hasta el 60 % de la población de algunas zonas de Europa.

Una de las pruebas que hallaron los...