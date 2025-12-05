Logo El Espectador
Ciencia
Revelan la cadena oculta de eventos que dio origen a una de las peores pandemias de la historia

Un grupo de investigadores de Universidad de Cambridge (Reino Unido) y del Instituto Leibniz para la Historia y la Cultura de Europa del Este trazaron las causas que explican el momento en el que se dio la pandemia de la peste negra. Según los autores, a pesar de ser una cadena de eventos excepcionalmente raros, estas conexiones muestran los riesgos de un mundo con un clima cambiante y fuertemente globalizado.

Redacción Ciencia
05 de diciembre de 2025 - 06:10 p. m.
(Imagen de referencia) La pandemia de la peste negra mató, entre 1347 y 1353, hasta el 60 % de la población de algunas zonas de Europa.
Foto: Agencia Sinc

Escritas dentro de los árboles de los Pirineos, que se extienden por más de 430 kilómetros entre España y Francia, un grupo de científicos encontró unas de las pruebas que explicarían la excepcional y rara cadena de eventos que desembocó en la pandemia de la peste negra, que mató, entre 1347 y 1353, hasta el 60 % de la población de algunas zonas de Europa.

Una de las pruebas que hallaron los...

Por Redacción Ciencia

