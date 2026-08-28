La ciencia, otra vez perdiendo plata: el presupuesto de De la Espriella reduce la inversión

Pese a que el gobierno entrante dijo que se proponía aumentar de manera gradual la inversión pública y privada en ciencia, tecnología e innovación hasta acercarla al 1 % del PIB, frente a un nivel actual cercano al 0,3 %, el primer proyecto de presupuesto de su administración no apunta en esa dirección. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó al Congreso un proyecto de presupuesto general para 2027 que asciende a COP 634,95 billones, COP 59,2 billones más que los COP 575,7 billones que había solicitado el gobierno de Gustavo Petro y COP 87,98 billones más que el presupuesto general aprobado para la vigencia 2026, de COP 546,98 billones.

En el primer presupuesto de De la Espriella, la inversión en ciencia se reduce para 2027. La comparación entre los recursos aprobados para ciencia en 2026 y la propuesta del nuevo gobierno muestra una reducción en los recursos de inversión destinados a ciencia, tecnología e innovación. Para esta comparación hay una primera precisión importante: la información disponible para 2026 no permite establecer de manera explícita el presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Ciencia, por lo que vamos a hablar solo de inversión pública, que es donde están los recursos destinados a los programas sectoriales.

En 2026, el sector tenía una apropiación vigente de COP 328.000 millones para inversión. Para 2027, el nuevo gobierno propone COP 310.608 millones. Esto significa una reducción de COP 17.392 millones, equivalente a 5,3% menos de inversión para ciencia, tecnología e innovación. Pero el recorte no se distribuye de la misma manera entre todos los programas.

El principal programa del sector, Fomento a Vocaciones, Formación y Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación, pasa de COP 290.000 millones en 2026 a COP 286.568 millones en 2027. Es una reducción relativamente pequeña, de COP 3.432 millones (1,18%), por lo que prácticamente mantiene el nivel de recursos que tenía este año. El mayor ajuste está en Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Institucional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este programa pasa de COP 32.000 millones a COP 16.040 millones, una reducción de casi 50%, equivalente a COP 15.960 millones. Se trata de recursos destinados al soporte administrativo y de infraestructura del Ministerio.

Hay, al mismo tiempo, un programa que aumenta sus recursos. El de Fortalecimiento de la Gobernanza e Institucionalidad Multinivel pasa de COP 6.000 millones en 2026 a COP 8.000 millones en 2027, un incremento de COP 2.000 millones, o 33,3%. Es el programa relacionado con la articulación institucional y la gobernanza de la ciencia en las regiones.

Ahora bien, es importante hacer otra precisión. Uno de los programas que tenía recursos en 2026, nombrado Investigación con Calidad e Impacto, con COP 20.000 millones, ya no aparece como una partida independiente en la propuesta de 2027. Entonces, esto hace posible hacer dos cuentas. Si se comparan solo los programas que aparecen en los dos presupuestos, la reducción es ese 5,3% que ya detallamos. Pero si a esa cuenta se le suman los COP 20.000 millones del programa que ya no aparecen, la bolsa de inversión disponible en 2026 frente a la propuesta de 2027 sugiere una reducción cercana al 11%.

Hay que recordar que la nueva ministra de Ciencia es Claudia Benavides Salazar, ingeniera industrial de la Universidad Nacional, magíster en Creatividad e Innovación en las Organizaciones y doctora en Competitividad Empresarial, Territorial, Innovación y Sostenibilidad por la Universidad de Deusto, en España. Pese a que el gobierno entrante dijo que se proponía aumentar de manera gradual la inversión pública y privada en ciencia, tecnología e innovación hasta acercarla al 1 % del PIB, frente a un nivel actual cercano al 0,3 %, el primer proyecto de presupuesto de su administración no apunta en esa dirección.

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